Omzet woonwinkelbranche lijdt onder oververhitte huizenmarkt

Afgelopen kwartaal steeg de omzet van de woonwinkels nauwelijks. Slechts 0,2 procent ten opzichte een jaar eerder. De oorzaak is volgens de brancheorganisatie de oververhitte woningmarkt. Door het lage woningaanbod in verhouding tot de vraag, kochten mensen minder vaak een huis en dus ook minder vaak een nieuwe bank of bed.

De omzet in de woonbranche staat pas recentelijk stil. “Na de economische crisis ging het erg goed”, zegt branchespecialist Bert-Jan van der Stelt. Hij verdiept zich voor INretail in de omzetontwikkeling van woonwinkels. Van 2014 tot 2017 was er sprake van een stijgende lijn, maar daarna hield de markt op met groeien. Vooral de speciaalzaken in meubels en slaapkamers kregen het moeilijker en zagen hun omzet stagneren. In het tweede kwartaal van 2018 daalde de omzet van meubelwinkels met 4,4 procent. In diezelfde periode zagen slaapspeciaalzaken een daling van 4,1 procent.

Mensen die een huis kopen, hechten eraan om te investeren in een keuken Bert-Jan van der Stelt

Het is opmerkelijk dat keukenspeciaalzaken ondanks de problemen op de woningmarkt wel nog te maken hebben met groei. “Daar is een duidelijke verklaring voor”, zegt van der Stelt. “Mensen die een huis kopen, hechten eraan om te investeren in een keuken. Het is een belangrijk onderdeel van je interieur.” Een nieuwe bank of bed is minder noodzakelijk. “Consumenten nemen hun oude meubels mee naar het nieuwe huis”, aldus van der Stelt.

Keukens Dat de verkoop van keukens nog altijd in de lift zit, ziet ook Willem van Capelleveen, eigenaar van familiebedrijf Wim van der Ham Keukens in de regio Den Haag. Door nieuwbouw in de omgeving, ziet hij dat het aantal klanten toeneemt. Een andere opmerkelijke conclusie van INRetail is dat consumenten tijdens de lange, hete zomer van 2018 minder vaak winkels bezochten. Corné van Waay, eigenaar van Van Waay interieurs in Benthuizen, kan zich vinden in deze uitspraak. “Ik zeg altijd: vrouwen bloot, handel dood. Met warm weer liggen klanten liever op het strand. Ik merk dat ze meer inkopen doen in de koude maanden.”

Huizenprijzen Van der Stelt van INretail verwacht dit jaar een soortgelijke omzet als de jaren ervoor. “Naar schatting zal de gemiddelde prijs van een huis met 6 procent stijgen. Het aantal huizen dat wordt verkocht, zal dalen met zeven tot acht procent”, meldt van der Stelt. Hij ziet de toekomst somber in. Woonwinkeleigenaar Van Waay is daarentegen positief. “Ik besteed veel aandacht aan mijn website en sociale media. Veel collega’s in de branche doen dat niet”, aldus Van Waay.

