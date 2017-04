Omzet stijgt, maar winst daalt voor FloraHolland

Een lange stoet veelkleurige bloemen en planten die voorbij rijdt met erboven een grote veilingklok. Langzaam daalt de prijs. Tot een handelaar besluit: deze som is goed. Zijn concurrenten laat hij beteuterd achter. Velen kennen het typisch Nederlandse beeld van de bloemenveiling. Het tafereel staat onder druk, ondanks een aantrekkende markt.

Steeds meer bloemen en planten vinden via Nederland hun weg naar Europa en de rest van de wereld. Dinsdag presenteerde FloraHolland een omzetstijging van bijna 4 procent naar 4,6 miljard euro in 2016. Het platform verhandelde 12,5 miljard stuks.

De omzetstijging is volgens FloraHolland te verklaren door hogere prijzen die kwekers voor hun ruikertjes krijgen. De gemiddelde prijs nam toe met 4,2 procent.

De omzet van snijbloemen als rozen, chrysanten en tulpen steeg het hardst, met bijna 7 procent naar 2,7 miljard euro. Ook tuinplanten deden het goed, de omzet steeg bijna 5 procent. De kamerplant stelde teleur met een omzetafname van iets meer dan 1 procent.

Markthallen

Tegelijkertijd daalde de winst van 12 naar 3 miljoen, als gevolg van een reorganisatie en investeringen.

Flora wordt door de coöperatie namelijk steeds minder vaak verhandeld in veilinghuizen. Iets minder dan de helft van de totale omzet werd geboekt in de ouderwetse markthallen, een daling bijna 2 procent. De rest kwam via directe verkoop tussen kweker en koper tot stand. Zonder veiling en steeds vaker digitaal.

FloraHolland verwacht dat deze vorm van zakendoen de komende jaren blijft groeien ten koste van de fysieke marktplaats. De coöperatie ontwikkelt daarom onder de noemer ‘Het Nieuwe Veilen’ een online transactieplatform dat dag en nacht operationeel is.

De afgelopen vijf jaar verdwenen al 500 banen. In 2017 vertrekken nog eens 100 werknemers

Om deze digitale dienstverlening op poten te zetten, besloot het handelshuis flink te investeren. In totaal 22 miljoen, 10 miljoen meer dan in 2015. Ook werd 11 miljoen gereserveerd voor een reorganisatie.

Want FloraHolland heeft minder handjes nodig. De afgelopen vijf jaar verdwenen al 500 banen. In 2017 vertrekken nog eens 100 werknemers, zo werd een half jaar geleden bekend. In totaal werken er nu nog bijna 3000 mensen.

Nostalgische kwekers en kopers kunnen overigens nog wel terecht bij een echte veiling. Tegen betaling blijven de fysieke klokken voorlopig gewoon beschikbaar. Wel zal het aantal verminderen, laat een woordvoerder weten: “In welk tempo en op welke locaties valt nog te bezien.”