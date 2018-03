Omzet Sparta daalt: concurrentie zit pionier van de elektrische fiets dwars

De eerste fietsenfabrikant die elektrisch trappen groot aanpakte was Sparta. Door de introductie van de Pharos in 1998 en de ION in 2003 wordt Sparta gezien als de pionier van het elektrisch fietsen. Maar ook bij voortrekkers is groei niet oneindig. Hoewel de verkoop van elektrische fietsen in Nederland vorig jaar weer steeg, werd de groei van Sparta een halt toegeroepen.

De omzet van elektrische Sparta-fietsen daalde vorig jaar in Nederland, zo bleek gisteren uit de gepresenteerde jaarcijfers van Accell, sinds 1999 eigenaar van het merk. Ook bij Batavus, een ander fietsenmerk van Accell, liep de omzet terug. Die cijfers zijn opvallend; ze gaan tegen de landelijke trend in. Vorig jaar was één op de drie verkochte fietsen een elektrische en groeide de verkoop met een kleine 9 procent ten opzicht van 2016, zo blijkt uit cijfers die Bovag en de RAI Vereniging vorige week publiceerden.

Ton Anbeek, bestuursvoorzitter van Accell, bevestigt dat de resultaten in Nederland teleurstelden. “De daling van afgelopen jaar heeft niets te maken met de kwaliteit van onze fietsen maar doordat ons merk werd misbruikt om klanten met fikse kortingen naar een winkel te lokken en ze vervolgens een andere fiets aan te bieden.” Anbeek steekt zijn hand ook in eigen boezem. “We zijn naïef geweest en hebben maatregelen getroffen. Er zijn strakke afspraken gemaakt over de marges op onze fietsen."

Inmiddels rijden er zo’n 2 miljoen elektrische fietsen rond in Nederland. Dat aantal zal de komende jaren blijven stijgen, denkt Tom Huyskens van brancheorganisatie Bovag. Hierdoor stijgt ook het gemiddelde bedrag dat Nederlanders uitgeven aan een fiets. Was dat in 2007 nog 603 euro, vorig jaar legde de consument voor het tweede jaar op rij gemiddeld meer dan 1000 euro neer voor een nieuwe fiets. “Dat de omzet van Sparta toch daalt, duidt op een trendbreuk”, zegt Huyskens.

Concurrentie

Consumenten kochten nu een fiets van een ander merk. Concurrentie komt onder meer uit de hoek van relatief nieuwe spelers op de markt. Zoals van Stella uit Nunspeet, een fabrikant die alleen eigen merk fietsen verkoopt, veel adverteert op televisie en zijn e-bike al vanaf 999 euro aanprijst. Ook de hippe elektrische stadsfiets van VanMoof, gestoken in een eenvoudig model maar met allerlei technische foefjes, zit Sparta dwars.

Pikanter is de toegenomen concurrentie van het oer-Hollandse Gazelle, dat met de Orange-serie hoge ogen gooit op de markt voor elektrische fietsen. “Sparta was de pionier, toen wilde Gazelle nog niet aan de elektrische fiets. Dat veranderde toen Gazelle in 2011 werd overgenomen door Pon”, zegt Huyskens. Datzelfde Pon, ook bekend van Union, poogde in april Accell over te nemen en zo in één klap ’s werelds grootste fietsenfabrikant te worden. Accell wees het bod echter af en Pon hield het voor gezien.

Die overnamepoging bleek voor Accell het startpunt van een lastige periode. Jarenlang ging (bijna) alles goed bij de fietsenbouwer die naast Sparta en Batavus ook Koga, Loekie en zo’n twintig buitenlandse merken in eigendom heeft. In juli bleek dat de winst in het eerste half jaar van 2017 fors was gedaald en in november kwam Accell met een stevige winstwaarschuwing voor het hele jaar. Accells probleem zat voornamelijk in de Verenigde Staten waar de verkopen tegenvielen en door persoonlijke fouten een contract met een sportketen niet werd verlengd waardoor het bedrijf klanten verloor. Volgens topman Anbeek zijn die problemen inmiddels verleden tijd en verwacht hij op termijn te groeien in de VS.

Accells omzet steeg vorig jaar nog enkele procenten tot 1,07 miljard euro. Veel teleurstelleder was de nettowinst die daalde met liefst 67,5 procent tot een schamele 10 miljoen euro. Beleggers rekenden Accell het slechte jaar ondanks de eerdere waarschuwingen zwaar aan: het aandeel stond gistermiddag bijna 8 procent lager op 20,40 euro. Vorig jaar bod Pon nog 33,72 euro.

