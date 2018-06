Omstreden oud-‘imam’ Haselhoef komt om bij ongeluk op de A16

Haselhoef verwierf nationale bekendheid na de aanslagen in New York in 2001 als officieuze woordvoerder van de moslimgemeenschap in Nederland. Hij sprak tijdens de herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de aanslag op de Twin Towers, waar onder meer het Nederlandse kabinet en, toen nog, kroonprins Willem-Alexander bij aanwezig waren.

Lees verder na de advertentie

Haselhoef was islamitisch geestelijk verzorger en noemde zich in die tijd imam

Haselhoef was islamitisch geestelijk verzorger en noemde zich in die tijd imam. Hij kwam in opspraak omdat hij volgens een groot deel van de moslimgemeenschap in Nederland niet de juiste opleiding en kennis had om zich zo te noemen. Ook kwam hij in de problemen omdat hij zei dat homo’s de doodstraf mogen krijgen als ze betrapt worden door vier getuigen. Daar bood hij later zijn excuses voor aan.