Omstreden heelmeester Ross al snel weer aan het werk

Sinds oktober vorig jaar runt hij een 'ambulante praktijk', ook al loopt er een strafrechtelijk onderzoek naar zijn handelen, zo ontdekte het Duitse weekblad Stern.

In augustus 2016 raakte Ross in opspraak, na het overlijden van een Vlaamse en twee Nederlandse kankerpatiënten die hij behandelde. Hij had ze via een infuus een glucoseblokker toegediend. Dat middel is in Nederland verboden maar toentertijd was het wel verkrijgbaar in Duitse apotheken. Ross bediende zich van de glucoseblokker 3-BP, omdat hij meende dat hij kankercellen kon vernietigen door ze brandstof (glucose) te ontzeggen. Op zijn site prees hij het middel aan als 'op dit moment het beste medicament voor de behandeling van tumoren' en 'effectiever dan de huidige chemotherapeutica'. De behandeling kostte 9900 euro.

De Duitse justitie verdenkt Ross van dood door schuld, maar een jaar na dato ligt er nog altijd geen aanklacht tegen de alternatief genezer

Na de dood van de drie begon de Duitse justitie een onderzoek. Ze verdenkt Ross van dood door schuld, maar een jaar na dato ligt er nog altijd geen aanklacht tegen de alternatief genezer. Het is nog niet gelukt om aan te tonen dat het toedienen van de glucoseblokker schadelijk of gevaarlijk was, zo citeerde het Brabants Dagblad afgelopen zaterdag uit een brief die justitie onlangs aan betrokkenen stuurde. Volgens de krant is nabestaanden gemeld dat het onderzoek nog loopt, maar geeft justitie geen garanties.

Doorn in het oog. Al ligt er nog geen aanklacht, laat staan een veroordeling, toch mag Klaus Ross geen praktijk meer voeren in zijn oude standplaats Brüggen-Bracht, vlak over de grens bij Venlo. De plaatselijke autoriteiten verboden hem, lopende het onderzoek, om zijn werkzaamheden voort te zetten. Maar in Duitsland is een dergelijk verbod heel lokaal; in oktober, nog geen drie maanden na de verdachte sterfgevallen, dook Ross op in Wesel, zeventig kilometer ten noord-oosten van Brüggen-Bracht. Hij heeft daar geen fysieke praktijk, ontdekte Stern, maar werkt vanuit woonhuizen. De autoriteiten in Wesel melden dat ze in december een hoorzitting hebben gehouden om te bezien of Ross een verbod moet worden opgelegd om als 'Heilpraktiker' te werken. In maart hebben ze zijn woning geïnspecteerd. Geen van beide leverden een wettelijke basis voor een verbod op, zo liet Wesel desgevraagd aan Stern weten. Het is de deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen, waar Wesel onder valt, een doorn in het oog. Die vindt dat de bescherming van de volksgezondheid gevaar loopt en heeft de Weselse autoriteiten laten weten dat hij sluiting van de praktijk noodzakelijk acht. Maar ingrijpen kan Noord-Rijnland-Westfalen niet. Lees ook: Aangifte tegen natuurgenezer Klaus Ross

