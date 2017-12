Omgekochte Jos van Rey verbannen uit bestuur

Ook al komt de Liberale Volkspartij Roermond na de gemeenteraadsverkiezingen in maart in het college terecht, Jos van Rey zal in ieder geval géén wethouder worden. Hij mag zich van het Haagse gerechtshof twee jaar lang niet meer met bestuurlijke zaken bemoeien, op welk niveau dan ook. Gezien zijn leeftijd (72) betekent dit dat Van Rey voorgoed uit het openbaar bestuur is verbannen. Hij mag alleen nog raadslid blijven.

Volgens het gerechtshof had Van Rey met deze ernst van de feiten eigenlijk achter tralies gemoeten, maar gezien zijn verdienste voor de stad Roermond kreeg hij een jaar voorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Projectontwikkelaar Piet van Pol die Jos van Rey en andere bestuurders met geld en reisjes omkocht, kwam er af met 9 maanden voorwaardelijke gevangenisstraf, en een boete van 40.000 euro.

Van Rey blijft ervan overtuigd dat hij niets verkeerds heeft gedaan

Van Rey en Van Pol, twee goede vrienden, hoorden woensdag naast elkaar het uiterst kritische hof aan en verlieten aangeslagen de zaal toen bleek dat hun straf in hoger beroep zelfs is verzwaard. Er waren tranen, er waren armen op schouders, en ook ongeloof: zeker Van Rey blijft ervan overtuigd dat hij niets verkeerds heeft gedaan. Juist door dat gebrek aan zelfinzicht mag hij van het hof voorlopig niet in het bestuur terugkeren.