Omgaan met schuttingtaal: hoe grover de beschimpingen hoe breder de glimlach

Ja, dat wist ik, en had me daarom voorgenomen om eindelijk iets positiefs op te dissen voor mijn lezers. Iets wat hen zou helpen om fluitend en glimlachend het nieuwe jaar in te duiken. Maar ik ken helaas ook het zinnetje dat, als een soort elfde gebod, onder aan mijn digitale column op de Trouw-site staat gebeiteld: ‘Drie keer per week schopt Sylvain Ephimenco in Trouw heilige huisjes omver’.

Eerlijk gezegd zou ik best de redacteur willen ontmoeten die deze onzinnige mantra ooit heeft verzonnen zodat hij op zijn beurt nu omvergeschopt kon worden. Probeer eens jaarlijks 150 heilige huisjes te verzinnen die zich zomaar laten kapotschieten! Bovendien heb ik nog nooit in mijn leven een schop uitgedeeld.

Mij zul je mijn post niet snel zien deserteren omwille van die structureel mousserende schuimbekjes

Maar terwijl ik mijn positieve ik bleef bevragen, realiseerde ik me opeens dat ik op het punt stond mijn 27ste jaar bij deze krant in te luiden. Zevenentwintig jaar columns en nog in leven! Ik zag weer voor me hoe ik op een wintermiddag café De Ysbreeker aan de Amsterdamse Weesperzijde betrad. De Trouw-redactie had het rare plan opgevat om die jonge buitenlandse correspondent een plekje in de krant te geven. Nerveus zat ik tegenover een aimabele journalist wiens opdracht het was aan mij te snuffelen. Totdat we eindelijk tot zaken moesten komen. Van aimabel werd hij plots streng en onverbiddelijk: “Vanzelfsprekend tolereert Trouw geen schuttingtaal”.

Wat kon ik terugzeggen?