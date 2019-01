Ombudsvrouw wil kinderen in Syrië terughalen voor het te laat is

De veelal nu nog zeer jonge kinderen worden langer blootgesteld aan mogelijke indoctrinatie, kunnen in de kampen radicaliseren en gerekruteerd worden voor de jihad

Lees verder na de advertentie

“De veelal nu nog zeer jonge kinderen worden langer blootgesteld aan mogelijke indoctrinatie, kunnen in de kampen radicaliseren en gerekruteerd worden voor de jihad en zullen de ontberingen in de kampen nog veel langer moeten ondergaan, met alle gevolgen voor hun ontwikkeling van dien”, schrijft Kalverboer in een brief aan Grapperhaus.

Niet terughalen In de Syrische kampen wonen naar schatting 145 kinderen met een Nederlandse link. Het kabinet wil de kinderen niet terughalen, onder meer omdat het in de regio niet veilig is en er geen diplomatieke betrekkingen zijn. Het beleid is erop gericht te voorkomen dat opnieuw ouders met minderjarige kinderen afreizen naar Syrië. “Degenen die toch zijn afgereisd naar ISIS-gebied hebben willens en wetens de keuze gemaakt om zich aan te sluiten bij een terroristische groepering”, schrijft Grapperhaus in december aan de Tweede Kamer. Kalverboer neemt geen genoegen met die uitleg. “De jonge kinderen in de kampen in Syrië zijn door de keuzes van hun ouders ernstig in hun ontwikkeling bedreigd en kunnen door hun ouders onvoldoende beschermd worden”, schrijft zij aan Grapperhaus. “Daarom verzoek ik u opnieuw om deze kinderen te beschermen.”

Gevangenkampen Nadat het kalifaat uit elkaar viel, zijn veel vrouwen van IS-strijders met hun kinderen naar Koerdische kampen in Noord-Syrië gevlucht. Daar zitten ze vast in gevangenkampen, vaak onder slechte omstandigheden. Die omstandigheden worden slechter nu de winter is ingevallen. Kalverboer vraagt Grapperhaus om zich tot het uiterste in te spannen, eventueel in samenwerking met andere landen en internationale organisaties, om de kinderen op te halen. Ze wijst er op dat de rechter in België de regering maant om kinderen van Belgische burgers terug te halen.

Lees ook: