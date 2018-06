Ombudsman NPO: Argos niet eenzijdig over Srebrenica, maar helemaal foutloos waren de uitzendingen niet

Argos en de VPRO hadden om een onderzoek gevraagd nadat de rechter de omroep had veroordeeld tot een vergoeding van ongeveer 150.000 euro in een slepend arbeidsconflict met onderzoeksjournalist Stefan Heijdendael. De kantonrechter in Utrecht oordeelde afgelopen januari dat de VPRO ‘ernstig verwijtbaar’ had gehandeld jegens Heijdendael.

Heijdendael lag met Argos overhoop over een niet uitgezonden reconstructie van de gebeurtenissen rond het mislukte fotorolletje waarop foto’s stonden die een Nederlandse officier van Dutchbat in 1995 maakte van het afvoeren van jongens en mannen in de moslim-enclave Screbrenica. Het rolletje werd in een fotolab van Defensie verknoeid. De opnamen waren verloren gaan door een ontwikkelfout, aldus Defensie. Maar die verklaring werd destijds breeduit in twijfel getrokken. Sommigen zagen het incident als onderdeel van pogingen om de rol van Nederland bij de val van enclave zo klein mogelijk te houden.

Vollediger

Heijdendael maakte voor Argos een reconstructie, waaruit bleek dat de uitleg van Defensie kon kloppen. Argos zond de reconstructie echter niet uit. De radio-uitzending in 1998 van het programma behandelde alleen het opzettelijke scenario. Dat gebeurde opnieuw tijdens een uitzending in 2015, hoewel daarin de mogelijkheid van het per ongeluk verprutsen wel werd genoemd, ‘zij het niet met nadruk’, aldus de ombudsman. Sinds die uitzending was er een arbeidsconflict tussen Heijdendael en Argos, dat in januari werd beslecht door de kantonrechter.

Ombudsman Margo Smit vindt dat voor beide radio-uitzendingen door Argos ‘inhoudelijk afwegingen en keuzes zijn gemaakt die anders hadden gekund’. Ze meent dat de uitzendingen vollediger waren geweest met een meer uitgesproken verwijzing naar de mogelijkheid dat het fotorolletjes was verknoeid door een fout. “De journalistieke werkwijze is te billijken, maar is niet altijd even professioneel geweest’’, aldus het oordeel van Smit.

Stefan Heijdendael heeft zelf niet aan het onderzoek meegewerkt. Hij vindt Smit niet onafhankelijk, ze zou te nauwe banden hebben met de personen waarover zij moest oordelen. Smit zegt in de uitspraak dat haar onafhankelijkheid is gewaarborgd in een statuut. Argos stelt in een verklaring blij te zijn dat de Ombudsman de werkwijze van het programma billijkt en dat er in haar visie geen sprake was van vooringenomenheid bij de redactie.

De radioreportage van Stefan Heijdendael, die hij 18 jaar geleden maakte en die niet door Argos werd uitgezonden, is hieronder terug te luisteren. Het is een presentatie die Heijdendael maakte in de aanloop naar een discussie die hij met de volledige redactie van Argos zou hebben over het niet-uitzenden van zijn reconstructie. Die discussie heeft nooit plaats gehad.