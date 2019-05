Ombudsman eist ‘behoorlijke oplossing’ voor ouders die geen kinderopvangtoeslag kregen

De Nationale ombudsman wil dat de Belastingdienst alsnog met een ‘behoorlijke oplossing’ komt voor 235 gezinnen van wie de kinderopvangtoeslag in 2014 werd stopgezet. De fiscus moet opnieuw bekijken of ouders toch recht hadden op toeslag in 2014, schrijft ombudsman Reinier van Zutphen in een brief aan staatssecretaris Snel van financiën. Tot nog toe weigert de Belastingdienst gedupeerde ouders tegemoet te komen, ondanks herhaaldelijk aandringen van onder andere de Tweede Kamer.

Aanleiding voor de brief is een recente overwinning van een van de gedupeerde ouders bij de Raad van State. Die oordeelde dat de ouder niet verweten kan worden dat na stopzetting van de toeslag niet de volledige kosten voor kinderopvang zijn betaald. De Belastingdienst stopte de toeslag per 1 september, waarop de ouder in betalingsproblemen kwam. De Belastingdienst greep de betalingsproblemen aan om de toeslag voor heel 2014 terug te vorderen.

Nu de Raad van State door die redenering een streep heeft gehaald, wil de Ombudsman dat de Belastingdienst alle ouders in vergelijkbare situaties opnieuw beoordeelt. Eerder liet de Belastingdienst weten dat het daar niets voor voelt. Alleen ouders die na vijf jaar nog altijd procederen tegen de beslissing uit 2014, zouden mogelijk in aanmerking komen voor een herziening. Momenteel lopen nog dertien rechtszaken, liet de fiscus eerder weten.

Onbehoorlijk

Al in 2017 oordeelde de Nationale ombudsman vernietigend over het optreden van de Belastingdienst in deze zaak. In het toenmalige rapport ‘heb ik de staatssecretaris al de aanbeveling gedaan om de gedupeerde gezinnen tegemoet te komen’, zegt Van Zutphen. De Ombudsman spreekt van ‘onbehoorlijk overheidshandelen’ door de fiscus in deze zaak.

Dezelfde zaak was vorige week onderwerp van publicaties van Trouw en RTL Nieuws over het gebruik van gegevens over tweede nationaliteit van mensen door de fiscus. De Autoriteit Persoonsgegevens onderzoekt nu of de Belastingdienst die gegevens gebruikte voor etnisch profileren. Vorige week kondigde minister Hoekstra van financiën aan dat hij naat aanleiding hiervan een externe commissie in laat stellen die de volledige Belastingdienst laat doorlichten. Die commissie zal ook kijken naar het optreden van de Belastingdienst in de zaak waarvoor de Ombudsman aandacht vraagt, en bekijken of ouders alsnog voor een herziening in aanmerking komen, laat een woordvoerder weten.

Staatssecretaris Snel ging eind vorig jaar al door het stof, nadat uit publicaties van Trouw bleek dat de Belastingdienst documenten had achtergehouden in procedures tegen ouders bij de rechter, en voor de Tweede Kamer. Hij bood de Tweede Kamer excuses aan voor de onvolledige informatie, en gedupeerde ouders voor het optreden van de Belastingdienst in de zaak. Na de abrupte stopzetting moesten ouders soms jaren wachten op behandeling van hun bezwaren, en konden zij in veel gevallen geen nieuwe toeslagen aanvragen. Daarnaast moesten zij duizenden euro’s aan eerder ontvangen toeslagen terugbetalen.

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt (CDA) wijst er in een reactie op dat de Ombudsman in 2017 al vroeg om een oplossing voor gedupeerde ouders. “Maar de Belastingdienst bleef doorprocederen tegen de ouders met de peperdure landsadvocaat.” Snel liet de Kamer eerder weten al bijna 300.000 euro te hebben uitgegeven aan juridische bijstand door de landsadvocaat in deze zaak. “Staatssecretaris Snel moet deze week aan de Tweede Kamer vertellen wat hij gaat doen”, zegt Omtzigt.