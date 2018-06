Ombudsman: Curaçao schendt mensenrechten

Dat concludeert de ombudsman van Curaçao in een vernietigend rapport. Het gaat vooral om Venezolanen die illegaal het eiland zijn opgekomen en onderschept zijn door de kustwacht. Vorig jaar waren dat er 300, dit jaar waarschijnlijk nog veel meer.

Lees verder na de advertentie

De vreemdelingendienst, bijgestaan door Nederlandse medewerkers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), voert een hard uitzettingsbeleid. Vrijwel iedereen wordt meteen uitgezet, vaak al enkele uren na aanhouding. Volgens de Ombudsman worden vreemdelingen niet gewezen op het recht op juridische bijstand.

Toen in 2016 een Syriër om bescherming tegen vermoede onmenselijke behandelingen in zijn land vroeg, werd deze pas na twee maanden vrijgelaten. En alleen omdat een lokale burger zich meldde om garant te staan. De Syriër zit nog steeds op het eiland in afwachting van een vertrek naar een land dat hem wel wil opnemen.

De reactie van de toenmalige minister van justitie op het eiland was dat Curaçao geen partij is bij het Vluchtelingenverdrag. Daarom bestond er geen verplichting om over dit 'asielverzoek' te beslissen.

De Ombudsman neemt het de minister kwalijk dat die weinig sturing geeft. Individuele medewerkers van de vreemdelingendienst kunnen in de praktijk naar eigen opvatting beoordelen of iemand mag blijven. Er is bij de Ombudsman van diverse Venezolanen bekend dat zij expliciet om toegang vroegen tot de Curaçaose asielprocedure. Die toegang werd hen geweigerd. Ook vreemdelingenadvocaten melden dat. Zij voegen daaraan toe dat zij soms ook geen toegang tot hun cliënten krijgen.