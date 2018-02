OM zoekt opsteller van liquidatielijst

De zeer gedetailleerde informatie is recent aangeboden aan onder meer de website Boevennieuws.nl en De Telegraaf. Het document is inmiddels ook in het bezit van het OM.

Het is de eerste keer dat het Openbaar Ministerie zich gevoelig toont voor een publicatie waarvan de opsteller onbekend is. Volgens het OM is de lijst niet te kwalificeren als een 'dodenlijst'. Dat woord wordt voornamelijk gebruikt voor informatie over aanstaande liquidaties in het criminele circuit. De lijst die nu gepubliceerd is, bevat vooral namen van zeventien personen die al zijn geliquideerd.

In het document zit een systeem. Vrijwel alle doden zijn op enigerlei wijze te koppelen aan wat heet het politieonderzoek met de naam '26koper', een liquidatieonderzoek met een groot aantal verdachten. En in een aantal gevallen wordt de liquidatie, of beter gezegd betrokkenheid bij de afrekening in het criminele circuit, toegeschreven aan Redouan T. uit Nieuwegein. Tegen hem loopt een door de Marokkaanse justitie uitgevaardigd arrestatiebevel voor een in Marokko uitgevoerde liquidatie. In Nederland wordt hij gezien als een kopstuk uit de onderwereld.