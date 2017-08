OM zoekt bron van gifei in Vlaanderen

Het eierschandaal breidt zich snel uit. Wat leek op een besmetting met een reinigingsmiddel, blijkt nu uit ­te monden in een schandaal van internationale allure. De Belgische ­federale politie en het Nederlandse Functioneel Parket, onderdeel van het Openbaar Ministerie, doen onderzoek naar het gebruik van verboden reinigingsmiddelen in de pluimveesector waardoor miljoenen eieren zijn vervuild met het anti-bloedluismiddel fipronil. Een middel dat gebruikt mag worden bij het ontluizen van honden en katten, maar ongeschikt is voor kippen.

Welke bedrijven in Nederland worden onderzocht in wat inmiddels de Fipronil-affaire heet, zegt het Openbaar Ministerie niet. Het zou echter gaan om het bedrijf ChickFriend/ChickClean uit Barneveld, dat werkte met een middel dat door Poultry-Vision in het Vlaamse Weelde werd geleverd. “Onderwerp van onderzoek is het bedrijf dat het middel vermoedelijk heeft toegepast en we kijken naar de toeleveranciers”, licht een woordvoerster van het OM toe.

De Belgische justitie spit momenteel het klantenbestand van Poultry-Vision door. Naast het Nederlandse bedrijf zijn er mogelijk ook afnemers in Duitsland, Engeland, Frankrijk en Polen. Volgens de woordvoerster van het OM is het onderzoek ‘nog in volle gang en wordt nauw samengewerkt met de Belgen’. Vorige week heeft de Belgische politie Patrick R. (46), de bedrijfs­leider van Poultry-Vision, verhoord voor het mengen van fipronil met Dega-16. Dat is een middel dat wel is toegestaan, een natuurlijk product dat onder meer bestaat uit menthol en eucalyptus. Met de verboden toevoeging met fipronol zou de periode dat de stallen luisvrij zijn worden verlengd van drie tot zes maanden.

In Duitsland is onrust ontstaan over eieren uit Nederland en België, nadat de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit voor een partij vervuilde eieren had gewaarschuwd. De aan Nederland grenzende deelstaat Noord-Rijnland-Westfalen heeft inmiddels bijna een miljoen eieren terug laten roepen. Dat gebeurde nadat bij een verdeel- en inpakpunt bij de plaats Borken de zending vervuilde eieren was gevonden. Via het verdeelpunt werden ook 1,3 miljoen ­eieren naar de deelstaat Nedersaksen getransporteerd. Het ministerie van landbouw in die staat adviseerde die ook uit de handel te halen.

Chickfriend had geen certifivering voor het onderdeel on­ge­dier­te­be­strij­ding

ChickFriend/ChickClean uit Barneveld was ‘wegens zakelijke omstandigheden’ niet bereikbaar voor commentaar. De website van het bedrijf voor bloedluisbestrijding was ook uit de lucht gehaald. Toen de ­site nog wel zichtbaar was, hanteerde het bedrijf de leuze: ‘Heeft u last van bloedluis? Bel 06 53......, we zijn er als de kippen bij om uw bloedluis te bestrijden.’

Op de site werd niet gerept over de samenstelling van het bestrijdingsmiddel. Wel waren er beelden waarop te zien was hoe de stallen werden bespoten. De belangenorganisatie van pluimveehouders LTO-NOP meldt in een nieuwsbrief aan de leden dat ChickFriend wel een IKB-certificatie (een garantie voor kwaliteit in de keten) had, maar juist niet voor het onderdeel ongediertebestrijding waar de strijd tegen de bloedluis onder valt.

Hoeveel klanten het Barneveldse bedrijf had, is niet precies bekend. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit heeft 180 pluimveebedrijven op de korrel. Het gaat om leghenbedrijven, opfokbedrijven en broedeibedrijven. Op alle bedrijven zijn monsters genomen.

Bij de pluimveebedrijven die zijn getroffen door de mogelijke fraude wordt de schade opgenomen. Volgens de Nederlandse Vakbond van Pluimveehouders (NVP) heeft een aantal bedrijven ChickFriend al laten weten de schade op de luis­bestrijder te zullen verhalen. De kans is volgens NVP-voorzitter Hennie de Haan groot dat het Barneveldse bedrijf omvalt. De pluimveehouders moeten dan maar hopen dat ze een beroep kunnen doen op de verzekering.

Wat zijn precies de gezondheidsrisico's van de besmette eieren? Dit is wat we er nu over weten.

