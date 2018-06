OM ziet wel degelijk genoeg bewijs dat Holleeder Van Hout liet doden

Het OM zag zich dinsdag, op de 25ste zittingsdag van het megaproces, gedwongen om alvast een inkijkje te geven in het bewijs tegen de van meervoudige moord verdachte Holleeder. Zijn advocaten hebben de rechtbank verzocht de voorlopige hechtenis in verband met de moord op Van Hout op te heffen wegens het ontbreken van voldoende redenen. Dat zou overigens niet betekenen dat Holleeder vrij komt. Hij zit ook nog in voorlopige hechtenis in andere zaken.

Het verzoek van de advocaten ging gepaard met een nogal omvangrijke geschiedschrijving van de misdaad in het begin van deze eeuw. De advocaten wilden daarmee aantonen dat in die jaren de verhoudingen in het criminele circuit dermate verziekt waren dat iedereen wel een reden had om een moord te plegen. Er werd onder meer verwezen naar de later vermoorde John Mieremet als potentiële moordenaar, maar ook naar Marokkaanse drugshandelaren uit Utrecht of Joegoslavische criminelen.

Het OM hecht grote waarde aan de verklaringen van de zussen Sonja en Astrid

Officier van justitie Sabine Tammes erkende dat in die tijd "makkelijk van loyaliteit werd gewisseld. Vrienden werden vijanden maar deden of ze nog vrienden waren. Maar het was zelden zo dat vrienden vrienden bleven." De strijd in wat heet de Hollandse netwerken heeft volgens Tammes vele levens gekost en veel van de misdaden zijn tot op heden niet opgelost. Voor het OM staat echter vast dat alle alternatieve scenario's voor de moord op Van Hout zijn onderzocht en dat er slechts een overblijft. En dat is het scenario dat Holleeder in zijn jacht op geld de partner van zijn zus Sonja heeft vermoord. Van het opheffen van de voorlopige hechtenis kan dan ook geen sprake zijn, vindt het OM. De rechter zal daarover donderdag oordelen.

Astrid en Sonja stellig Het OM hecht grote waarde aan de verklaringen van de zussen Sonja en Astrid. Jarenlang behoorden zij tot de vertrouwelingen van Willem, maar toen ook zij en hun familieleden door hem werden bedreigd, kozen zij voor het afleggen van verklaringen bij de politie. Dat de vrouwen hun band met hun broer, met alle risico's van dien, opgaven, maakt hun verklaringen zo betrouwbaar, redeneert het OM. Willem vertelde de zussen, vooral Astrid, informatie over de moord op Van Hout. Hij liet ze weten dat hij de moordenaars nog moest betalen en toonde zich verheugd dat na jaren het eindelijk was gelukt om Van Hout om te laten brengen. De zussen zijn dan ook zeer stellig over de moord: hun broer heeft de opdracht gegeven en geld was het motief. In de schaduw van dit megaproces lopen nog andere zaken die rechtstreeks te maken hebben met de moorden uit het begin van deze eeuw. Zo is bij het hof in Amsterdam het beroep begonnen tegen de vrijspraak van twee verdachten die betrokken zouden zijn bij de moord op vastgoedmagnaat Willem Endstra op 17 mei 2004. Ook dit zou een moord zijn die is uitgevoerd in opdracht van Willem Holleeder. De verdachten zouden de moord hebben voorbereid. En dan loopt er ook nog een civiele procedure van een drugshandelaar die in het verleden zijn geld bij Willem Endstra, ook wel de bankier van de onderwereld genoemd, stalde. Hij wil het geld terug hebben van de erven Endstra.

