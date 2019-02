OM ziet in de moord op Sam Klepper de hand van Holleeder

Sam Klepper werd op 10 oktober 2000 geliquideerd op straat voor het appartementencomplex aan het Groot Gelderlandplein in Amsterdam-Buitenveldert. Klepper die jarenlang met de vermoorde John Mieremet een duo in de misdaad vormde, had in die buurt een penthouse.

Het OM kwam vrijdag tijdens de tweede dag van het requisitoir met de moord op Klepper op de proppen terwijl het delict op zich niet op de ten laste legging van Holleeder staat. Met het voorbeeld probeert het OM een fundament te leggen voor een behandeling van de zes dossiers met levensdelicten waarvoor Holleeder wel voor de rechter staat.

Het OM schetste vandaag een beeld van de grote spanningen in het criminele milieu aan het begin van deze eeuw. Een beeld dat nodig is om te begrijpen waarom Holleeder opdracht gaf tot onder meer de liquidatie van mede-Heineken ontvoerder Cor van Hout en Willem Endstra, de bankier van de onderwereld. Bij de laatste hadden Mieremet en Klepper, ook wel Spic en Span genoemd, vele miljoenen uit de drugshandel gestald.

Drie scenario's Drie scenario’s zijn er voor de moord op Klepper. Zo zou de Joegoslavische crimineel Sreten ‘Jotsa’ Jocic opdracht hebben gegeven voor de moord. Het zou dan gaan om een afrekening in het circuit. Het tweede scenario wijst in de richting van Cor van Hout. Hij zou wraak hebben genomen voor een eerdere poging van Klepper om Van Hout te liquideren in de Amsterdamse Deurloostraat. Het scenario dat Holleeder achter de moord op Sam Klepper zit ‘heeft de beste papieren’, vindt officier van justitie Lars Stempher. De later vermoorde Endstra heeft bij de CIE, zeg maar de geheime dienst van de politie, ook Holleeder als geestelijke vader van de liquidatie genoemd. Sandra den Hartog, de weduwe van Klepper en de latere vriendin van Holleeder, wijst ook naar Holleeder. De verdachte zou Sandra den Hartog na een ruzie hebben gezegd: dat haar ‘zoon zou gaan liggen, net zoals ik zijn vader heb laten liggen’. Holleeder zou een handgebaar voor een vuurwapen hebben gemaakt om zijn woorden kracht bij te zetten. Ook Astrid heeft in haar getuigenis naar haar broer gewezen. Holleeder zou Sandra den Hartog na een ruzie hebben gezegd: dat haar ‘zoon zou gaan liggen, net zoals ik zijn vader heb laten liggen’ Dat het OM Holleeder niet voor de dood van Klepper vervolgt en slechts spreekt over een scenario heeft ongetwijfeld te maken met een gebrek aan bewijs voor een houdbare zaak. Op 1 maart zal het OM een strafeis formuleren, het oordeel van de rechter volgt in de eerste week van juli.

