OM wil weten wie troep stort op Sint-Maarten

Sint-Maarten lijdt hoe langer hoe meer onder de enorme vuilnisbelt die midden op het eiland ligt. Afgelopen week waren er opnieuw grote branden, waardoor er zwarte rookwolken over Philipsburg trokken, het bestuurlijke en toeristische centrum van het eiland.

Het Openbaar Ministerie op het autonome eiland maakte deze week bekend dat het onderzoek doet naar de vuilnisbelt. "Wij beschouwen de situatie op de vuilstort als een misdrijf, met gevolgen voor de gezondheid van de inwoners en het milieu op het eiland." Het OM gaat onderzoeken waar het vuilnis precies vandaan komt en welke personen of instanties er verantwoordelijk voor zijn. Die wil justitie vervolgen.

De toenemende overlast was afgelopen april voor de SHTA, de belangenbehartiger van de toeristenbranche, aanleiding een brandbrief te sturen naar onder anderen koning Willem-Alexander en staatssecretaris Raymond Knops van koninkrijksrelaties. "Er wordt al decennia gepraat over een oplossing, maar het probleem wordt alleen maar erger", schreef de SHTA. "Wij hebben niet de capaciteit om zelf de vuilnisbelt op te ruimen, we hebben hulp van buitenaf nodig." De SHTA vreest dat de vuilnisberg het herstel van het toerisme, verreweg de belangrijkste economische sector op het eiland, in de weg staat.

Alles ligt er door elkaar: staal, huishoudelijk vuil, accu's en door Irma weggesleurde dakplaten. Daarmee vormt de stort een bedreiging voor het milieu en de volksgezondheid. Van onderop lekken giftige stoffen de Salt Pond in, die in verbinding staat met de Caribische Zee. Door de brandende zon en het tropische klimaat smeult het afval vrijwel voortdurend. Tijdens de tientallen branden en brandjes van dit jaar moest een aantal keer een naastgelegen overheidsgebouw ontruimd worden. Ook scholen en de universiteit sloten de deuren tijdelijk. Veel bewoners op de heuvels rondom Philipsburg kampen met ademhalingsproblemen.

De vuilnisbelt ligt in de Salt Pond. Dat zoutmeer is de reden dat er ooit mensen op Sint-Maarten gingen wonen. De Nederlanders en later Spanjaarden gebruikten het zout om etenswaren te bewaren. De stort, die in de jaren zeventig ontstond, zou tijdelijk zijn. Maar na orkaan Luis in 1995 kwam er een tweede hoop bij. Er werd een maximale hoogte afgesproken: 22 meter. Inmiddels torent een 43 meter hoge berg smeulend afval boven Philipsburg uit. Na orkaan Irma, volgende maand een jaar geleden, verrees er een tweede 'baby-dump' met orkaanpuin.

Oplossing

Eind vorig jaar leek een oplossing in zicht, toen toenmalig minister Christophe Emmanuel aankondigde dat er een centrale zou komen die stroom zou opwekken uit het afval. Maar de maanden daarna bleef het stil. Af en toe kwamen berichten naar buiten over contracten die niet in orde waren, steekpenningen, en niet-bestaande bv's. Emmanuel kwam na zijn periode als minister bovendien in opspraak vanwege het uitgeven van erfpachtgrond aan vrienden. Volgens Emmanuels opvolger Miklos Giterson, die een oplossing voor de 'monsterlijke' vuilstort zijn belangrijkste opdracht noemt, is het plan voor een energiecentrale inmiddels van tafel.

De SHTA en de overheid op Sint-Maarten hebben hun hoop nu gevestigd op de Nederlandse overheid en de Wereldbank, die het hulpgeld voor Irma verdeelt. Want het probleem groeit letterlijk met de dag: volgens de sociaal-economische raad van het eiland produceert Sint-Maarten per inwoner bijna 10 kilo afval per dag, onder meer door de cruiseschepen die er aanleggen. In Nederland is dat zo'n anderhalve kilo per persoon per dag.