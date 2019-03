OM: Voor Holleeder past slechts levenslang

Dat is de strafeis die het Openbaar Ministerie vanochtend formuleerde voor de rechtbank Amsterdam. Als de rechter meegaat met deze eis is Holleeder de vijfde persoon die voor het leven de cel in gaat voor zijn aandeel in een golf van geweld aan het begin van deze eeuw.

Dat wil niet zeggen dat alle moorden uit die periode nu zijn opgelost en van een veroordeling zijn voorzien. Wel is Holleeder de laatste topfiguur uit de Amsterdamse onderwereld uit die jaren. De belangrijkste slachtoffers waren mede-Heineken ontvoerder Cor van Hout, drugs- en vastgoedhandelaar Kees Houtman, crimineel John Mieremet, vastgoedmagnaat Willem Endstra en cafébaas Thomas van der Bijl.

De 60-jarige Holleeder heeft al een riant strafblad. In totaal zat hij iets meer dan twintig jaar vast voor de ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken en zijn chauffeur Ab Doderer, voor de afpersing van Kees Houtman en Willem Endstra en de bedreiging van misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

Volgens het OM heeft Holleeder getracht het imago te scheppen van een gezellige Amsterdamse jongen, vrolijk lachend bij kwinkslagen in de rechtszaal. En Holleeder trachtte het beeld te etaleren van een familieman die aan de misdaad probeerde te ontsnappen en die trachtte de onderwereld te verruilen voor een plek in de bovenwereld.

Alleen maar eigenbelang

Van dat beeld is volgens het OM niets over. Hij toonde geen berouw, loog over het losgeld van de ontvoering van Heineken en heeft ook nooit overwogen dat geld aan Heineken terug te geven. Voor zijn familie was hij een dwingeland die als hij zijn zin niet kreeg makkelijk zijn zelfbeheersing verloor. En bij alles wat hij deed had hij slechts zijn eigenbelang voor ogen.

Tijdens zijn hele volwassen leven heeft hij volgens het OM niets anders gedaan dan een spoor van ellende achterlaten. Veel familieleden van geliquideerden ondervinden nog altijd de psychische schade van de moorden, velen zijn onder behandeling voor post-traumatische stressstoornissen.

Het OM kan zich goed voorstellen dat velen vreemd opkeken als zij Holleeder op zijn scooter door Amsterdam zagen rijden. “Veel mensen keken met afschuw naar hoe hij zich door Amsterdam kon bewegen. De straf moet recht doen aan de pijn bij de nabestaanden.”

Hoe groot de kans is dat het tot een veroordeling komt, is lastig te zeggen. Heel veel hangt af van de overtuiging van de rechters. Zij moeten het vooral doen met verklaringen. Wat van groot belang is, is dat Holleeder in ieder geval vervolgd wordt voor het lidmaatschap van een criminele organisatie. Voor een veroordeling voor deelname aan een criminele organisatie is niet noodzakelijk dat de deelnemers aan alle misdrijven hebben deelgenomen of weet hebben van alle misdrijven. Voldoende is dat zijzelf een bijdrage hebben geleverd aan de organisatie. Die bijdrage kan bestaan uit medeplegen, maar ook uit het verlenen van hand- en spandiensten.

In het monsterproces Passage heeft de rechter zich al uitgesproken over de criminele organisatie met onder meer Soerel. Holleeder is in dat proces al gekoppeld aan Soerel en de moord op Kees Houtman. Dat vergroot de kans op een voor het OM gunstige uitspraak.

De zussen van Willem Holleeder, Astrid en Sonja, waren gisteren niet aanwezig bij het formuleren van de eis. Zij hebben bij hun verhoren laten weten dat zij met minder dan levenslang geen genoegen nemen, al was het maar voor hun eigen veiligheid en die van hun kinderen.

