OM: Verzorger erkent inspuiten insuline

De 21-jarige verzorgende die in verband wordt gebracht met zeven moorden en acht pogingen tot moord op bejaarde bewoners van verschillende verpleeg­huizen, heeft volgens het Openbaar Ministerie (OM) een verklaring afgelegd over drie gevallen. Een van die patiënten overleed, de twee andere raakten onwel.

Maar zijn advocaat zet vraagtekens bij de houdbaarheid van die verklaringen. Zijn cliënt was tijdens de verhoren zeer emotioneel en had het geestelijk moeilijk. Hij is uiteindelijk van plan zijn hele verhaal te vertellen bij de rechter, maar vindt daar de tijd nu nog niet rijp voor, aldus advocaat Robbert van Haneghem vandaag tijdens de eerste voorbereidende zitting in de insulinemoordzaak. De verdachte was zelf niet aanwezig.

De onderzoeken naar die in totaal vijftien gevallen van mogelijk onterecht ingespoten insuline zijn ingewikkeld en gaan zeker nog maanden duren, verwacht het OM

De verzorger uit Rotterdam werkte als invalkracht bij verschillende verzorgingshuizen. Hij werd afgelopen november gearresteerd nadat een verpleeghuis in Puttershoek aan de bel trok omdat een vrouw onder verdachte omstandigheden onwel was geraakt. Al snel kwamen daar twee andere gevallen bij en meldden verschillende (oud-)werkgevers van de verdachte dat ook zij een aantal situaties niet vertrouwden.

De onderzoeken naar die in totaal vijftien gevallen van mogelijk onterecht ingespoten insuline zijn ingewikkeld en gaan zeker nog maanden duren, verwacht het OM. Insuline regelt het suikergehalte in het bloed en wordt gebruikt door diabetespatiënten. Omdat het snel wordt afgebroken, kan het lastig zijn een injectie met het middel aan te tonen. Helemaal als er veel tijd verstrijkt. In deze zaak zijn drie overleden patiënten opgegraven.

Zijn advocaat haalde uit naar het persbeleid van het OM. Dat was volgens Van Haneghem wel heel voortvarend met het versturen van persberichten waarin zijn cliënt werd beticht van moord. Terwijl die in beperking zat en hij dus niet mocht reageren. In de media verschenen termen als ‘insulinekiller’ en ‘monster’.

De officier van justitie wijst de kritiek van de hand. Het OM heeft de plicht het publiek te informeren over lopende onderzoeken met grote maatschappelijke impact.