OM verzet zich niet tegen opheffen voorlopige hechtenis Laura H.

Volgende week woensdag besluit de rechtbank van Rotterdam of de jonge moeder van twee kleine kinderen het proces tegen haar thuis mag afwachten.

Michiel Pestman, advocaat van de vrouw, vindt al geruime tijd dat er geen bewijzen zijn dat zijn cliënte uit het oorlogsgebied is gevlucht om in Nederland een terroristische daad te plegen. Het Openbaar Ministerie is er na onderzoek eveneens van overtuigd dat H. geen onderdeel uitmaakt van een plan om buiten Syrië of Irak een aanslag te plegen. Sinds 12 juli vorig jaar, de datum van haar vlucht, hield het Openbaar Ministerie ernstig rekening met een aanslag-scenario.

De jonge moeder is, ook al beslist de rechter volgende week dat ze naar huis mag, nog altijd verdachte. Het gaat dan om de verdenking dat zij sinds september 2015 lid was van een terroristische organisatie en dat zij voorbereidingshandelingen voor een terroristische actie heeft gedaan. Laura heeft zelfs steeds verklaard in het IS-Kalifaat haar kinderen te hebben opgevoed. Haar man Ibrahim zou huisraad hebben verhuisd. Volgens bronnen is hij echter gewond geraakt, en niet bij het verslepen van een bed of kast.

Echtgenoot De speurtocht naar Ibrahim heeft nog altijd niets opgeleverd. De doodgewaande echtgenoot dook in mei plotseling op in een filmpje op internet. Hij zou door milities zijn aangehouden en overgedragen aan de Iraakse autoriteiten. Familie en vrienden van Ibrahim dachten in de getoonde man Ibrahim te herkennen, maar twijfelen inmiddels ernstig aan hun eerste, wellicht door hoop ingegeven, oordeel. Hij zou bij de vlucht van Laura en de kinderen gewond zijn geraakt en daardoor achter zijn gebleven. Geruchten dat hij was geëxecuteerd, deden de ronde maar bevestiging daarvan bleef uit. Nederland heeft inmiddels, volgens een woordvoerder van het OM "voor de zekerheid", Irak om de uitlevering van de echtgenoot van Laura gevraagd maar daar is tot op heden geen enkel antwoord op gekomen. Mocht Laura vrijkomen volgende week dan krijgt ze een betere kans om met haar familie in het reine te komen en voor zo goed als het kan haar rol als moeder weer op te pakken. De verdachte krijgt vermoedelijke een hele rits voorwaarden opgelegd, waaronder het dragen van een enkelband. Niet uitgesloten is dat Laura volgens het jeugdstrafrecht wordt beoordeeld. De rechtbank moet daarover nog beslissen. Dat betekent niet alleen dat er een lagere straf opgelegd kan worden, maar ook dat de inhoudelijke behandeling van haar zaak achter gesloten deuren dient plaats te vinden. Laura zit nu steeds in een afgeschermde ruimte.

