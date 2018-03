OM vervolgt elf mannen voor betaalde seks met jongen

Dat heeft het Openbaar Ministerie gisteren bekend gemaakt. De verdachten, in de leeftijd van 38 tot 61 jaar, hebben onafhankelijk van elkaar contact gehad met de jongen. Zij kwamen via een dating-site met hem in contact. Onder de verdachten, allen afkomstig uit Amsterdam en Amstelveen, is ook voormalig plaatsvervangend hoofdofficier van het functioneel parket en fraudespecialist Vincent L.. De man is met ingang van dit jaar ontslagen. Hij was hangende het onderzoek al op non-actief gesteld.

