OM vermoedt belastingfraude bij rijke Nederlanders uit media en showbizz

Dinsdag doorzocht de FIOD een kantoor en de woning van een belastingadviseur in Amsterdam. Hij gebruikte twee andere kantoren om de aangiften van zijn klanten naar de Belastingdienst te sturen. Ook bij deze twee kantoren, met panden in de gemeente Edam-Volendam en Utrecht is de administratie in beslag genomen.

Het OM sluit zeker niet uit dat de vermogende Nederlanders de status van verdachten krijgen

Vooralsnog wordt alleen de belastingadviseur verdacht. Hij zou voor zijn klanten woonplaatsen, ondernemingen en vennootschappen hebben gezocht zodat zij op papier naar een belastingvriendelijk klimaat konden emigreren. De adviseur stelde zichzelf als bestuurder van de vennootschappen aan. Bestuurder zijn in opdracht van een klant is een trustdienst. Voor een dergelijke serviceverlening, de trustdienst, is een vergunning vereist en die had de man niet. Afgezien van deze verdenking heeft hij ook valse aangiften gedaan voor zijn cliënten. Hij gebruikte daarvoor vervalste documenten. Op deze wijze, zo meldt het Functioneel Parket dat is gespecialiseerd in fraude en onderdeel is van het Openbaar Ministerie, zijn miljoenen met de hulp van de adviseur buiten het zicht van de Nederlandse autoriteiten gehouden.