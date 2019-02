OM: verklaringen Willem Holleeder zijn leugens

Officier van justitie Sabine Tammes wenste donderdag voor de Amsterdamse rechtbank geen onduidelijkheid te laten bestaan over de vraag wie van de familie Holleeder geloofd moet worden: de zussen Astrid en Sonja, die zwaar belastend over hun broer hebben verklaard, of Willem. Het OM stelt dat alle informatie die de zussen hebben verschaft is geverifieerd en dat hun verklaringen voor het bewijs van vijf moorden en een doodslag kunnen worden gebruikt. Hun verhalen zijn ‘authentiek en oprecht’. Holleeders verhalen zijn daarentegen in de ogen van het OM niets anders dan pogingen om zijn misdaden te maskeren.

Van maskeren is ook sprake als de verdachte geen namen wenst te noemen. Wie hem geholpen heeft, mag er op rekenen dat zijn of haar naam niet wordt genoemd. Een geste die volgens Holleeder kwam uit de behoefte andere mensen niet in problemen te brengen. Het gebaar is volgens het OM waardeloos. De verdachte heeft de namen van velen niet genoemd omdat zijn verhalen niet kloppen en als een naam wel werd genoemd dan was betrokkene dood en het verhaal niet meer te controleren.

Verdwenen loyaliteit

In de ogen van het OM, dat vandaag is begonnen aan een 800 pagina’s tellend requisitoir, zijn de zussen Astrid en Sonja en hun broers Gerard en Willem zeker dertig jaar aan elkaar verbonden geweest door een groot geheim. Zij wisten al die tijd dat een deel van het losgeld uit de ontvoering van biermagnaat Freddy Heineken was gestoken in de aankoop van panden in het Amsterdamse Wallengebied en de hoerenbuurt Achterdam in Alkmaar.

De verdachte heeft volgens het OM lange tijd gedacht dat hij kon vertrouwen op de loyaliteit van zijn broer en zusters. Ten onrechte. Die loyaliteit verdween toen Willem zich agressief tegen zijn familie, en vooral zus Sonja en haar kinderen, begon te gedragen. Toen Astrid Willem ook hoorde zeggen dat drugshandelaar Cees Houtman kon rekenen op een aanslag verdween de loyaliteit en stapten de zussen naar de politie.

Broer Gerard heeft tot op de dag van vandaag niet tegen Willem willen verklaren. Niet omdat hij achter zijn oudere broer stond maar simpelweg omdat hij vreesde voor het geweld van zijn oudere broer. De houding van Gerard geeft in de ogen van het OM nog maar eens aan hoe gedurfd de stap van de zussen en later ook die van ex-vriendin Sandra den Hartog is om naar de politie te stappen.

Het requisitoir gaat vrijdag verder. Op 1 maart zal het OM de strafeis formuleren.