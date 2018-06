OM: Sharleyne vermoedelijk eerst gewurgd voor ze viel

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt haar moeder, de 38-jarige Hélène J., ervan dat ze Sharleyne wurgde en naar beneden gooide van de flat waar zij samen woonden. Maar in een uren durend steekspel op de eerste dag spreken drie deskundigen elkaar tegen.

De zaak heeft een bijzondere voorgeschiedenis. Kort na de dood van Sharleyne werd moeder Hélène aangehouden. Wegens gebrek aan bewijs werd ze vrijgelaten, maar de (niet-biologische) vader van Sharleyne, Victor Remouchamps, dwong via een artikel 12-procedure af dat het onderzoek werd heropend. Dit leverde nieuwe aanwijzingen op, op grond waarvan Hélène vorig jaar oktober alsnog werd aangehouden. Sindsdien zit ze vast.

Een van die nieuwe aanwijzingen is een vers deskundigenonderzoek. Daaruit blijkt dat het meisje vermoedelijk werd gewurgd voor ze van de flat viel. Dat is zeer belastend voor haar moeder, want behalve Hélène en Sharleyne was er die avond niemand thuis.

Confronterend Juist op dit punt verschillen drie deskundigen nu van mening, zo bleek vanmiddag in de rechtszaal. Eén van hen zegt dat Sharleyne vermoedelijk eerst is gewurgd, volgens de andere twee leefde het meisje nog tijdens de val. Hélène was niet aanwezig bij het optreden van de deskundigen. Haar advocaat, Paul van Jaarsveld, had gevraagd of ze gespaard mocht blijven wat betreft de details over Sharleynes lichaam die naar voren zouden worden gebracht tijdens de zitting. Het OM oordeelde dat ze erbij moest zijn ‘want het is voor iederéén hier confronterend’, maar de rechtbank ging akkoord. In de ochtend zat Hélène wel in de Asser zittingszaal en voor het eerst sprak ze. Ze zegt zich weinig van de fatale nacht te kunnen herinneren, houdt vol dat ze sliep, wakker werd van een tochtvlaag en toen ontdekte dat haar dochter weg was. Ze zag het meisje liggen. “En daarna is alles zwart.” Dat ze pas na dertien minuten beneden arriveerde met twee flesjes bier in haar broekband, weet ze naar eigen zeggen niet meer. De zitting begon tumultueus doordat Hélène woedend werd over de knaloranje microfoon van RTL Boulevard op de tafel van de rechters. “Respectloos”, zei ze, en: “Dit is een rechtszaak, geen televisieprogramma!” Na een korte afkoelschorsing kwam ze terug en maakte ze haar excuses. De zitting gaat donderdag verder. Maandag wordt de strafeis verwacht.

Lees ook:

'Het kan niet zo zijn dat de naam van de verdachte op de steen staat' Voor Victor Remouchamps, de ex-vriend van Hélène J, is het zo helder als glas wat er precies is gebeurd met hun dochter Sharleyne: Hélène duwde in de nacht van 7 op 8 juni 2015 het meisje over de reling en wilde er daarna vandoor.