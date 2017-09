OM schikt corruptiezaak voor kwart miljard

Telecombedrijf Telia heeft een corruptiezaak met justitie in Nederland voor 274 miljoen dollar (bijna 230 miljoen euro) geschikt. Drie in Rotterdam gevestigde dochterbedrijven van Telia zijn akkoord gegaan met een voorstel van het Openbaar Ministerie (OM) om de zaak op deze manier af te handelen. Het OM maakte de transactie donderdagavond bekend.

De zaak draait om omkoping en valsheid in geschrifte in Oezbekistan. Volgens justitie betaalden de Nederlandse dochterbedrijven de oudste dochter van de toenmalige president van het Aziatische land, Islam Karimov, jarenlang steekpenningen. Ze maakten daarbij gebruik van de Nederlandse financiële sector.

'Passende afdoening'

Ook met de Amerikaanse autoriteiten heeft de multinational, die het hoofdkantoor in Stockholm heeft, een schikking getroffen. In totaal is het aan alle transacties 965 miljoen dollar kwijt (809 miljoen euro). Het OM vindt dat "een passende afdoening''.

"Corruptie zorgt voor concurrentievervalsing en het vormt een ernstige aantasting van de integriteit van overheden, met grote morele en politieke gevolgen'', schetst justitie de ernst van de zaak. "Door een internationale aanpak wordt duidelijk gemaakt dat corruptie niet wordt getolereerd en dat hoge straffen worden opgelegd.''

De dochter die de steekpenningen in ontvangst nam, Gulnara Karimova, controleerde de telecommarkt van de voormalige Sovjetrepubliek, constateerde de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) na onderzoek. "Zonder haar toestemming was het onmogelijk om op de Oezbeekse telecommarkt te opereren.''