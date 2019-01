OM pakt te weinig geld af van criminelen, dus moet het roer om

Het Openbaar Ministerie (OM) slaagt er nauwelijks in om criminelen geld afhandig te maken. De grootste boeven ontspringen de dans door zwart geld op complexe wijze weg te sluizen en wit te wassen, slechts een fractie van het criminele geld wordt daadwerkelijk afgepakt.

Vorig jaar pakte de politie 171 miljoen euro af van criminelen en hun organisaties, een lager bedrag dan de twee voorgaande jaren. Daarnaast komt het grootste deel van de opbrengst, precies honderd miljoen euro, voor rekening van een schikking met ING, vanwege het faciliteren van witwaspraktijken bij de bank. Volgens onderzoek van onder meer het WODC gaan er in Nederland miljarden euro's om in het criminele circuit.

Afpakken gebeurt onvoldoende vindt officier van justitie Janneke de Smet–Dierckx, die hiervoor verantwoordelijk is bij het OM. “We zijn nog te veel afhankelijk van grote klappers zoals afgelopen jaar ING”, zegt ze. Vorig jaar al stelde Wilbert Paulissen, hoofd van de nationale recherche, dat het afpakken van winsten van criminele organisaties voor de politie wel belangrijk maar tot dusver vooral symbolisch is. Verreweg het meeste geld belandt volgens de politie in verre oorden als Dubai in Panama, waar het onvindbaar is.

Dat moet anders. Opsporingsdiensten gaan zich daarom meer bezighouden met het opsporen van criminele geldstromen. “Waar wij vanuit de traditionele opsporing geneigd zijn om voor de ‘kilo’s en kerels’ te gaan, moeten wij breder gaan kijken en financiële opsporing als middel zien. Net zoals forensische opsporing een middel is” zegt De Smet-Dierckx.

Slimme crimineel

Dat wil niet zeggen dat afpakken helemaal niet lukt, in 2011 en 2012 was het afpakresultaat nog niet eens 50 miljoen euro, in dat opzicht is er een stijgende lijn zichtbaar. Maar dat succes heeft een keerzijde stelt De Smet-Dierckx. “We hebben een slimmere tegenstander gecreëerd”, zegt ze. Waar in 2011 criminelen nog geld op een eigen bankrekening hadden staan en een woning op eigen naam stond is dat volgens de officier van justitie nu een zeldzaamheid. Door veel geld naar het buitenland te sluizen maken criminelen het moeilijk voor het OM. “De open wereld biedt veel kansen voor criminelen terwijl landsgrenzen bij de opsporing voor barrières kunnen zorgen”, zegt De Smet-Dierckx. Er moet dan ook meer geïnvesteerd worden in internationale samenwerking.

Hans Nelen erkent dat het opsporen van crimineel geld veel complexer is geworden. Nelen is hoogleraar criminologie aan de Universiteit Maastricht en doet veel onderzoek naar georganiseerde misdaad in onder meer Limburg en Brabant. “De essentie van witwassen is dat je de link wil doorknippen met de criminele herkomst van het geld. Er is je alles aan gelegen de schijn te wekken dat jou geld een legale herkomst heeft”, zegt hij. Om dat doel te bereiken worden volgens Nelen ingewikkelde netwerken gebouwd die amper te volgen zijn. “Criminelen kunnen gebruikmaken van een financieel stelsel waarmee geld via rechtspersonen de hele wereld kan worden rondgepompt. Investeren ze het geld dan uiteindelijk weer in Nederlands vastgoed, dan is dat heel moeilijk vast te stellen.”

Bij het opsporen van een hennepkwekerij moet meteen bedacht worden: waar komt de financiering van deze kwekerij vandaan

Nelen bekijkt de oproep van het OM met een kritische blik. “Twintig jaar geleden wilde men al meer geld afpakken, in dat opzicht is deze strategiewijziging oude wijn in nieuwe zakken.” Zijn tip is om te durven investeren in hoogwaardige financiële expertise om geldstromen te achterhalen, maar dat is volgens Nelen moeilijk. “De organisatie en cultuur van de politie en het OM zijn onvoldoende ingericht om hoogwaardige financiële expertise binnen te halen en vast te houden. Administratief en financieel onderzoek wordt gezien als weinig avontuurlijk en wordt in de organisatie onvoldoende op waarde geschat.” Daarnaast worden de slimste mensen nog weleens weggelokt door commerciële partijen die beter betalen, zegt Nelen.

Volgens De Smet-Dierckx is er wel degelijk voldoende financiële expertise in huis, bijvoorbeeld de afdeling financieel-economische criminaliteit en de fiscale opsporingsdienst Fiod. Haar ambitie is dat het speuren naar geldstromen juist onderdeel van het werk van iedere agent wordt. Bij het opsporen van een hennepkwekerij moet meteen bedacht worden: waar komt de financiering van deze kwekerij vandaan. En waar gaan de opbrengsten naartoe.

Maar ook dienstverleners van witwassen wil het OM aanpakken. Zoals bijvoorbeeld een garage die verborgen ruimtes in auto’s bouwt voor het vervoeren van contant geld. Of de vennootschap die dergelijke auto’s op grote schaal verhuurd om zo de eigenaar van de auto te verhullen en inbeslagname te verstoren.