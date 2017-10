OM ontving foto van dé Buk-raket

Het internationale onderzoeksteam dat strafrechtelijk onderzoek doet naar het neerhalen van vlucht MH17 heeft recent een foto ontvangen waarop een Buk-raket te zien is, meldt het Openbaar Ministerie. Het team gaat ervan uit dat het de Buk-raket is die vlucht MH17 heeft neergehaald.

De foto is verkregen van een anonieme zender. Het onderzoeksteam zegt dat de opname vermoedelijk is genomen op 17 juli 2014, in de stad Maakeevka. Op die dag werd de MH17 neergehaald boven Oost-Oekraïne. De Boeing 777 met 298 mensen aan boord - vooral Nederlanders - vloog toen boven oorlogsgebied.

Op de foto is te zien dat de raket rondgereden wordt door een mobiele lanceerinstallatie. Ook is nog een ander voertuig te zien. De onderzoekers verzoeken mensen die meer informatie hebben over de voertuigen of de locatie contact op te nemen.

Raket naar Nederland Eerder deze week werd bekend dat Nederlandse militairen een Buk-raket uit Georgië naar Nederland hebben gebracht. De raket is van hetzelfde type als waarmee de MH17 werd neergehaald. In februari van dit jaar vlogen medewerkers van de militaire inlichtingendienst MIVD naar Georgië, om daar de raket van de autoriteiten te ontvangen. De raket is naar legerbasis Gilze-Rijen gebracht. Op advies van het Nederlands Forensisch Instituut heeft het OM zoveel mogelijk vergelijkingsmateriaal verzameld. De raket wordt gebruikt als bewijsmateriaal in de strafzaak tegen de verdachten van het neerhalen van vlucht MH17. Die rechtszaak wordt in Nederland gehouden, wanneer is nog niet bekend.