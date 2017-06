OM onderzoekt speech van Wilders in Oostenrijk

Wilders bezocht Wenen in 2015 op uitnodiging van de rechtse Vrijheidspartij van Oostenrijk (FPÖ). In zijn toespraak noemde hij de islam een ‘ideologie van oorlog en haat’. “De islam roept mensen op terroristen te zijn, de Koran laat daar geen twijfel over bestaan”, sprak hij.

Een moslimorganisatie uit Wenen deed vervolgens aangifte tegen Wilders wegens opruiing. De aanklacht was ook gericht tegen de FPÖ, maar de Oostenrijkse justitie besloot in juli 2015 alleen een onderzoek naar Wilders in te stellen.

In Oostenrijk is de wetgeving rondom opruiing strenger dan de Nederlandse. In het land al diverse politici veroordeeld tot voorwaardelijke celstraffen wegens opruiing. Een voorman van het Duitse Pegida kreeg in 2015 bijvoorbeeld vier maanden voorwaardelijke celstraf opgelegd omdat hij had gezegd dat ‘elke moslim een potentiële terrorist’ is.

Vervolging De Oostenrijkse justitie zag uiteindelijk af van vervolging, meldt het AD vandaag. In plaats daarvan droeg zij de taak uit praktische overwegingen over aan Nederland. Het OM in Den Haag bestudeert het verzoek momenteel en maakt later bekend of ze zal overgaan tot vervolging. Wilders reageerde vandaag via Twitter op het voorval. Hij verbaast zich over het onderzoek: “Onbegrijpelijk. Laat ze boeven en terroristen vangen ipv een politicus vervolgen voor het spreken van de waarheid over de islam. #legaljihad", schrijft hij. Het is niet de eerste keer dat de PVV-leider in aanraking komt met justitie vanwege zijn uitspraken. In oktober werd hij veroordeeld wegens groepsbelediging en het aanzetten tot discriminatie om zijn 'minder-minder'-toespraak in een Haags café in 2014. Hoewel de rechtbank hem geen straf oplegde, is Wilders wel in beroep gegaan tegen de uitspraak.

