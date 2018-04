OM onderzoekt rol van sierteler bij liquidatie

Zijn DNA is aangetroffen op een wapen, dat is gevonden bij het vuurwapen waarmee de dodelijke schoten op de broer van kroongetuige Nabil B. zijn gelost.

Lees verder na de advertentie

Morgen beslist het Openbaar Ministerie of de man wordt voorgeleid bij de rechter-commissaris. De sierteler uit het Westland zit vooralsnog vast en mag geen contact hebben met de buitenwereld.

De familie van de sierteler denkt dat het DNA is overgebracht tijdens een eerder incident. De man zou een bestuurder van een te water geraakte auto hebben geholpen.

In de omgeving van de sierteler is met ontstentenis gereageerd op zijn aanhouding en de verdenking van moord. Tegenover onder meer het Algemeen Dagblad en Het Parool hebben aangeslagen familieleden grote twijfels geuit over de vondst van DNA op het vuurwapen en de match met de kweker. Zij denken dat het DNA is overgebracht tijdens een incident dat zich eerder heeft voorgedaan. De man uit de De Lier zou een bestuurder van een te water geraakte auto hebben geholpen. Die man zou direct daarna zijn gevlucht.

Reduan B. werd vorige week donderdag vermoord in zijn bedrijfspand in Amsterdam-Noord. Het slachtoffer was geen bekende van justitie, zijn broer Nabil B. (30) wel. Aangenomen wordt dat Reduan is gedood als signaal aan zijn broer dat hij zijn mond moet dichthouden over de criminele organisatie waarvan hij deel zou uitmaken.