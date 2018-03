OM: nieuw bewijs in zaak Sharleyne wijst in richting van de moeder

Het gaat om de knuffel die vlakbij het lichaam van Sharleyne lag, zegt een deskundige, die een reconstructie maakte van de val die het meisje fataal werd. Volgens het OM sluit die reconstructie uit dat Sharleyne met het oranje poesje in haar hand over de reling is geklommen. Die nieuwe informatie zou een eerder genoemd scenario - dat het meisje slaapwandelde en zo is gevallen - onwaarschijnlijk maken.

Lees verder na de advertentie

Volgens het OM sluit de reconstructie uit dat Sharleyne met het oranje poesje in haar hand over de reling is geklommen

Sharleyne overleed in de nacht van 8 juni 2015 na een val van de tiende verdieping van de flat waar ze woonde met haar moeder. Het verloop van de zaak heeft een bijzondere geschiedenis. Kort na de val werd Hélène al aangehouden. Er was geen bewijs, ze ging vrijuit. Maar haar ex, de (niet-biologische) vader van Sharleyne, met wie ze al jaren ruzie had, dwong via een artikel 12-procedure af dat het Openbaar Ministerie (OM) Hélène toch moest vervolgen. Er kwamen nieuwe onderzoeken, een contra-expert bekeek de verwondingen van Sharleyne, een nieuwe getuige werd gehoord. In oktober werd J. opnieuw aangehouden en sindsdien zit ze vast.