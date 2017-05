OM: meisje verdronk bij schoolzwemmen door falend toezicht

De drie badmeesters en twee leerkrachten die in het zwembad aanwezig waren, faalden in hun taak om zorg te dragen voor de veiligheid van het meisje, betoogde het Openbaar Ministerie vandaag tijdens de tweede dag van de rechtszaak tegen de vijf verdachten. De eis: werkstraffen van 120 uur.

Dat Salam op 21 september 2015 tijdens het vijf minuten ‘vrijzwemmen’ ongezien in het diepe bad kon belanden, lag volgens de officier van justitie niet aan de school of het zwembad. Met de protocollen en afspraken over hoe het toezicht dient te verlopen zat het wel goed. Het ging mis doordat de regels niet in praktijk werden gebracht, aldus het OM. Zo werden de leerlingen pas na het aankleden geteld, en niet al bij de douches zoals de bedoeling is. Pas buiten werd Salam gemist. Ze lag toen al zeker tien minuten op de bodem van het diepe bad.

Dat het toezicht niet verliep volgens de norm, is de reden dat het OM niet de school of het zwembad vervolgt, maar de badmeesters en docenten zelf. De strafeis is voor alle vijf verdachten even hoog omdat ze ‘een gezamenlijke verantwoordelijkheid droegen’ om Salam extra in de gaten te houden.

Het meisje uit Syrië kon niet zwemmen en sprak geen Nederlands. Of ze snapte dat ze niet in het diepe mocht komen, weet niemand.

Dat de badmeesters en leerkrachten volgens het OM schuld hebben aan haar dood, betekent niet dat er opzet in het spel is, benadrukt de officier van justitie. “Deze zaak kent alleen maar verliezers. Ten eerste voor de ouders van Salam, maar ook voor de verdachten.”

De emotionele impact van de vervolging was voelbaar tijdens de twee zittingsdagen. Toch blijven badmeesters en leerkrachten erbij dat ze niet weten wat er mis ging. Het schoolzwemmen verliep op die fatale dag zoals het schoolzwemmen al jaren verliep. “Hoe pijnlijk ook, ongelukken gebeuren. Daarvoor strafrechtelijk een schuldige aanwijzen, kan niet altijd”, zei de advocaat van Renata B., de juf van Salam.

Een vervolging in deze zaak kan bovendien grote gevolgen hebben voor mensen die regelmatig groepen kinderen onder hun hoede hebben, of ouders die een verjaardagsfeestje in het zwembad organiseren, waarschuwde de advocaat. “Zij zouden moeten vrezen voor vervolging als er iets mis gaat. Hopelijk laat de rechtbank het niet zover komen.” Over twee weken volgt de uitspraak.

