OM mag seksdossier tegen oud-topambtenaar Demmink sluiten

Daarmee komt een, waarschijnlijk voorlopig, einde aan een al jaren slepende kwestie waarbij een groep tegenstanders van Demmink steeds met nieuwe beschuldigingen aan zijn adres op de proppen kwam.

Eind juni meldde het OM in een besloten zitting bij het hof Arnhem dat het niets ziet in een vervolging van Demmink. De topambtenaar, die eind 2012 met pensioen ging, zou zich schuldig hebben gemaakt aan de verkrachting van twee destijds minderjarige Turkse jongens in de periode 1995-1997. Het is de tweede keer dat het Openbaar Ministerie van een vervolging af wil zien.

In 2014 echter gaf het hof in Arnhem, via een zogeheten art. 12 procedure die was aangespannen door de mogelijke slachtoffers, het OM de opdracht in ieder geval een onderzoek te doen. Dat heeft niets opgeleverd. Er is uitvoerig onderzoek gedaan onder meer door getuigen te horen. Ook Demmink zelf is gehoord, in zijn geval ook bij de rechter-commissaris.

Het leven van Demmink is aan de hand van tal van documenten van hemzelf en derden ge­re­con­stru­eerd voor die periode van drie jaar.

Voor het OM staat vast dat in de periode dat de klagers zeggen te zijn verkracht, Demmink niet in Turkije is geweest. Niet in een aaneengesloten periode en zelfs geen dag. Het hof kan zich daarin vinden. Het leven van Demmink is aan de hand van tal van documenten van hemzelf en derden gereconstrueerd voor die periode van drie jaar. Per dag is vastgesteld waar hij was en dat was nimmer in Turkije, zo stelt ook het hof.

'Uitputtend' Het hof kwalificeert het onderzoek van het Openbaar Ministerie als uitputtend, de onderste steen is boven gekomen. Daarvoor zijn niet alleen getuigen gehoord maar is ook zijn telefoon getapt, en is er een huiszoeking geweest. De groep die namens de twee Turken zeggen nieuwe bewijzen te hebben geleverd moeten het doen met de mededeling dat overtuigend is aangetoond dat er "ten aanzien van de gerezen verdenkingen slechts sprake is van speculaties en veronderstellingen." Rond Demmink is een klimaat ontstaan waarin aantijgingen over seksuele uitspattingen de boventoon voerden. Opmerkelijk is dat de Turkse autoriteiten tijdens het onderzoek geen medewerking hebben verleend aan de rechtshulpverzoeken die Nederland heeft gedaan. De zaaksofficier en de rechter-commissaris zijn beiden frequent naar Turkije afgereisd om medewerking te krijgen. Zonder resultaat. Dat betekent dat getuigen niet ondervraagd konden worden, onder wie ook de twee aangevers. Rond Demmink is een klimaat ontstaan waarin aantijgingen over seksuele uitspattingen de boventoon voerden. De rijksrecherche heeft die geluiden ook onderzocht en op grond van dat onderzoek komt het OM tot de conclusie dat ook voor andere delicten dan de beschuldigingen van de twee Turkse jongens geen vermoeden van strafbaar handelen bestaat.

