Om kwart voor elf staat de tram stil, daarna heel Utrecht

10.45 uur

Ze zijn op weg naar de Jaarbeurs, naar het busstation en willen daar overstappen op de lijn naar de universiteit op de Uithof, of ze willen gewoon een ochtend winkelen in het oude centrum van Utrecht. Maar om kwart voor elf, net voor de bocht op het 24 Oktoberplein, komt er een einde aan deze normale maandagochtend. Er klinken schoten, passagiers vallen neer tussen de kunststof stoeltjes, de tram komt schokkend tot stilstand.

Martine Rood, algemeen directeur van een digitaal zorgplatform, is aan het werk in haar kantoor pal aan het 24 Oktoberplein. Ze kijkt niet direct uit op de plek van het drama, maar hoort wel dat er wordt geschoten. “Het bizarre was dat mijn collega van de buitendienst juist kwam aanrijden toen het gebeurde. Hij zag mensen uit hun auto vluchten en kwam bibberend bij ons binnen.” Als ze naar buiten wil om een kijkje te nemen, sommeert de politie haar om direct weer naar binnen te gaan. “Alles is hermetisch afgesloten. We hebben alle deuren en ramen dichtgedaan. Ik zie het plein alleen via de weerspiegeling in de ruiten. Er lopen megaveel hulpverleners. De trams staan nog steeds stil.”

Ik hoorde schoten. Vermoedelijk is er daarna iemand uit de tram gesprongen. Ik ben ontzettend geschrokken. Michel Andonov, ooggetuige

Bouwvakker Michel Andonov is op het plein aan het werk als hij de consternatie ziet in de tram. “Ik hoorde schoten. Vermoedelijk is er daarna iemand uit de tram gesprongen. Ik zag hem schieten op een witte auto, en daarna op een vrachtwagen. Hij schoot dwars door een ruit. Daarna sprong hij in een bordeauxrode auto. Hij reed om de trams heen de Beneluxlaan in. Ik ben ontzettend geschrokken.”