OM in Den Haag komt in actie tegen grootschalige fraude met sociale huurwoningen

Om minder lang te wachten op een huurwoning nemen mensen malafide bureaus in de arm om te frauderen met documenten. Het Openbaar Ministerie treedt daar nu tegen op.

In Den Haag is het Openbaar Ministerie in actie gekomen tegen fraude met sociale huurwoningen. Het gaat om bureaus die tegen betaling formulieren vervalsen. Hun klanten, woningzoekenden, kunnen zo hoger op een wachtlijst komen en dus eerder een huurwoning bemachtigen. Mogelijk gaat het om honderden fraudegevallen. In juli vorig jaar werden al de woning en het kantoor doorzocht van een 40-jarige Haagse vrouw. Twee dagen geleden gebeurde dat bij woningen en kantoren van een 33-jarige man en een 40-jarige vrouw.

Directeur Jolanda van Loon van Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH), een koepelorganisatie van vijftien woningcorporaties in de Haagse regio, is blij met het nieuws over de huiszoekingen. “Helaas zien we steeds vaker dat mensen hun toevlucht nemen tot malafide woningbemiddelingsbureaus om sneller aan een woning te komen. De woningnood neemt toe en dus ook de wachttijden.” In de Haagse regio is de gemiddelde wachtduur 45 maanden.

Ontruimingsprocedures

Wat mensen die zo’n bureau in de arm nemen niet weten is dat bij ontdekking van de fraude hard wordt opgetreden. Zo verdwijnen zij van de lijst van woningzoekenden. Dat is in anderhalf jaar honderd keer gebeurd. “Als we de vervalsing pas achteraf ontdekken, dan starten we ontruimingsprocedures. Dit is een aantal keren gebeurd. Vals spelen op dit gebied nemen we hoog op”, zegt Jolanda van Loon.

De bureaus frauderen bijvoorbeeld met documenten waarop staat dat mensen een woning achterlaten, omdat voor hen een voorrangsregeling geldt. Daarnaast knoeien zij met data van vestiging in een stad, waardoor zij meer punten krijgen en eerder aan de beurt zijn. Of er worden hogere inkomens ingevuld zodat mensen in aanmerking komen voor de duurdere huurwoningen, een segment waar de druk minder hoog is. Volgens het OM zijn er ook formulieren gebruikt om eerder een hypotheek te krijgen.

Tot een aantal jaren geleden waren valse documenten redelijk makkelijk op te sporen, volgens Van Loon. “Helaas zijn de bureaus steeds professioneler geworden. We speuren naar afwijkende lettertypes of een verkeerde spatie, maar we moeten steeds meer moeite doen.” De prijzen variëren volgens Van Loon van 1500 euro voor een simpele set van formulieren tot 4500 euro voor een uitgebreidere set.

Het OM sluit niet uit dat ook in andere grote steden als Rotterdam, Amsterdam en Utrecht bureaus actief zijn die mensen helpen te frauderen. Daar loopt nog geen onderzoek en wordt bekeken ‘hoe sterk de signalen’ zijn over fraude. Van Loon twijfelt er niet aan dat er ‘overal in het land’ wordt gefraudeerd met sociale huurwoningen. “De wachttijden worden niet alleen in Den Haag langer. Dat krijg je met een overspannen woningmarkt. Dan wordt het lucratief om te frauderen.”