OM: Gooien met vuurwerk is poging tot doodslag

De politie en het Openbaar Ministerie in Oost-Nederland hebben afgesproken dat het gooien van zwaar vuurwerk gelijkstaat aan poging tot doodslag. Daarvoor waarschuwt het OM vandaag in het Algemeen Dagblad. "Of dat inderdaad ten laste wordt gelegd, hangt af van de specifieke omstandigheden en zal per zaak bekeken worden", zegt een woordvoerder van het OM tegen persbureau ANP.

De politie maakt zich steeds meer zorgen over de kracht van illegaal vuurwerk dat in omloop is, ook omdat agenten en hulpverleners geregeld met vuurwerk worden bestookt. Hoofdcommissaris Oscar Dros van de politieregio Oost-Nederland zegt tegen het AD: "In Arnhem hebben we onlangs een illegale partij vuurwerk aangetroffen met daarin Cobra 80's. Dat noem ik geen rotje, maar een aanvalsgranaat."

Volgens de politiechef heeft een Cobra 80 drie tot vier keer de kracht van een echte handgranaat. "Dan hebben we het niet meer over knalvuurwerk, maar over explosieven. Daar past een andere straf bij."

Wie verdacht wordt van agressie tegen mensen met een publieke taak zoals politie, ambulancepersoneel en brandweer wordt in beginsel voor de rechter gebracht. "Zij zorgen namelijk voor de veiligheid tijdens oud en nieuw en moeten ongehinderd hun werk kunnen doen", aldus het OM.

Maar ook mensen die vuurwerk gooien naar het publiek op straat, kunnen volgens hoofdcommissaris Dros een zware straf verwachten. "Het gooien van vuurwerk valt niet meer te beschouwen als baldadigheid. We zullen daar ferm tegen optreden."

Streng, strenger, strengst Het lik-op-stukbeleid van de afgelopen tien jaar heeft de strafmaten van mensen die geweld gebruiken tegen hulpverleners al flink opgedreven. In 2006 eiste het OM nog een dubbele straf tegen verdachten die geweld gebruikten tegen hulpverleners. Tegenwoordig is dat al 200 procent strafvermeerdering. En daar blijft het niet bij. Is iemand agressief tijdens Oud en Nieuw, dan komt daar nog eens 75 procent bij, want het verpesten van de feestvreugde wordt niet getolereerd. En sinds vorig jaar kan een verdachte onder invloed van drank of drugs ervan uitgaan dat het OM de strafeis met nog eens 75 procent ophoogt. Door die neiging om er steeds een schepje bovenop te doen, is de eis tegen een verdachte die een agent aanvalt tijdens de oudejaarsnacht wel erg scheef gegroeid (275 procent) ten opzichte van gewelddelicten tegen 'gewone' mensen. De jaarwisseling is op veel plaatsen in Nederland het onveiligste feest van het jaar Onderzoeksraad voor Veiligheid

Verbod De druk op kabinet en Tweede Kamer om gevaarlijk vuurwerk te verbieden, wordt ondertussen steeds groter. Oogartsen en de Nationale Politie pleiten hier al langer voor, eerder deze maand sloot ook de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) zich aan. De Onderzoeksraad bekeek op verzoek van de vier grote steden (Amsterdam, Rotterdam. Den Haag en Utrecht) in hoeverre nog op verantwoorde wijze Oud en Nieuw gevierd wordt. De conclusie is helder: de jaarwisseling 'is op veel plaatsen in Nederland het onveiligste feest van het jaar'. Elk jaar raken honderden mensen gewond, veelal omstanders, die voor het leven getekend zijn, aldus de OVV. Ongeveer honderd mensen per jaar houden er blijvend oogletsel aan over. Niet zelden moeten ogen worden verwijderd. Sinds 2000 valt er gemiddeld één dodelijk slachtoffer per jaar. Geen enkel ander feest in Nederland zorgt voor zo veel leed. Wat de OVV opvalt: 'Ondanks de honderden gewonden en duizenden incidenten wordt vaak geconcludeerd dat de jaarwisseling 'relatief rustig' is verlopen.' Tegelijkertijd wordt geconstateerd dat verstoringen van de openbare orde 'talrijk en hardnekkig' zijn. Wat de Onderzoeksraad betreft komt er geen algeheel verbod op consumentenvuurwerk. Een deel van het siervuurwerk, zoals fonteinen, zou beschikbaar moeten blijven. Een verbod op het gevaarlijke vuurwerk moet gecombineerd worden met meer georganiseerde vuurwerkshows door de gemeente. En de politie zou meer middelen moeten krijgen om de invoer en verkoop van illegaal vuurwerk te kunnen bestrijden.