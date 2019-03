OM: Gökmen T. verdacht van moord met terreuroogmerk

Dat heeft het Openbaar Ministerie (OM) in Utrecht zojuist gemeld. Zoals eerder al bekend werd, lijkt het er vooralsnog op dat Gökmen T. zijn slachtoffers niet kende. Daarmee werd een conflict in de relationele sfeer, eerder nog een van de scenario’s, minder waarschijnlijk. Het OM maakte ook bekend dat T. naar alle waarschijnlijkheid geen hulp heeft gehad tijdens de schietpartij.

Lees verder na de advertentie

Hoewel het OM nu uitgaat van een terroristisch motief, ligt de optie dat dit niet het enige motief was nog op tafel. Het OM onderzoekt of T. ging schieten vanwege een giftige cocktail van ‘persoonlijke problematiek in combinatie met een geradicaliseerd gedachtengoed’.

Op 1 maart kwam de verdachte op vrije voeten toen zijn voorarrest vanwege een ver­krach­tings­zaak werd opgeschort. Hij beloofde toen mee te werken aan een per­soon­lijk­heids­on­der­zoek

Van T. is bekend dat hij een lang strafblad heeft. Hij kwam meermaals in aanraking met justitie en is veroordeeld voor diefstal, inbraak en verboden wapenbezit. Verder is hij verdachte is een lopende verkrachtingszaak. Op 1 maart kwam hij op vrije voeten toen zijn voorarrest vanwege die zaak werd opgeschort. Hij beloofde toen mee te werken aan een persoonlijkheidsonderzoek.

Het OM heeft het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) opdracht gegeven om onderzoek te verrichten naar de persoonlijkheid van verdachte, maakt het OM vanmorgen bekend. Het OM onderzoekt nog of een op dinsdag aangehouden 40-jarige verdachte mogelijk een ondersteunende rol had, buiten het schietincident om. De twee mannen die eerder werden aangehouden zijn niet langer verdachten.

Bij de aanslag, maandag in een tram in Utrecht, kwamen drie mensen om het leven. Nog eens drie mensen raakten zwaargewond. Gökmen T., die maandag aan het einde van de middag werd opgepakt, zal vrijdagochtend worden voorgeleid aan de rechter-commissaris. De rechtbank Midden-Nederland maakt morgen bekend of T. vast blijft zitten in afwachting van zijn zaak.

Alles over de schietpartij in Utrecht leest u hier.

Lees ook:

Tussen psychische problemen en terrorisme zit een dunne lijn Het Openbaar Ministerie houdt ‘ernstig rekening’ met een terroristisch motief voor de schietpartij in Utrecht, maar ook over de psychische gesteldheid van hoofdverdachte Gökmen T. bestaan vragen. ‘De grens tussen mentale problemen en terrorisme is vaak diffuus.’