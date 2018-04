OM gaat hogere straffen eisen in drugsdossiers

Dat is de belangrijkste boodschap van minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid), korpschef Erik Akerboom en Gerrit van der Burg, de voorzitter van het College van procureurs-generaal. Zij ventileerden de strengere aanpak tijdens een driedaagse conferentie die vandaag in Rotterdam is begonnen en wordt georganiseerd in samenwerking met de Amerikaanse drugsbestrijders van de DEA. De top over drugs wordt door 300 deelnemers uit 120 landen bijgewoond.

Volgens Grapperhaus worden drugs geassocieerd met een "happy time, alsof het erbij hoort. Ik accepteer die acceptatie niet." Achter een pil of een lijntje gaat volgens hem "een wereld schuil van keiharde criminaliteit, liquidaties, witwassen, corruptie, fraude en milieucriminaliteit. Drugs zijn het fundament van een ondermijnend systeem en de acceptatie van drugs maakt de drempel lager om dat systeem in stand te houden."

Drugs worden genormaliseerd en ge­ro­man­ti­seerd. We moeten af van dat beeld. Eric Akerboom

Alleen strenger straffen is volgens Gerrit van der Burg, topman van het OM, onvoldoende. Hij vindt dat er ook meer moet worden gedaan om deelnemers aan het drugscircuit te helpen uit het in zijn ogen verstikkende criminele milieu te ontsnappen.

Kroongetuigen Tot op heden is het heel lastig om getuigen te vinden uit het milieu. Het OM pleit dan ook voor verruiming van de regeling om toezeggingen te doen aan criminele getuigen. Dat betekent in de praktijk dat bescherming moet worden geboden in ruil voor informatie. Hoe gevaarlijk dat kan zijn, werd recent duidelijk. De onschuldige Reduan B., de 41-jarige broer van Nabil B. is doodgeschoten, vermoedelijk omdat zijn broer gebruik maakte van een kroongetuige-regeling.

Politiebaas Erik Akerboom waarschuwde ervoor dat vooral onder jongere mensen drugs worden "genormaliseerd en geromantiseerd. We moeten af van dat beeld". Akerboom wil bij de bestrijding ook meer samenwerken met bedrijven die onbedoeld betrokken raken bij drugshandel, zoals postbedrijven. Akerboom die twee jaar geleden als korpschef aantrad, heeft frequent overleg met buitenlandse collega's. Dat Nederland daarin het voortouw neemt, vindt hij niet meer dan logisch, "want vaker dan ons lief is zijn we in het nieuws als productie- of doorvoer land."