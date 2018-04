OM eist straf tegen de kapitein die met zijn tanker tegen een boorplatform botste

Is Xinjian een openluchtmuseum, waar bezoekers kunnen zien hoe het eraan toeging in de aloude culturele revolutie van de jaren zestig en zeventig onder de communistische halfgod Mao Zedong? Of is deze islamitische provincie in het verre westen van China een futuristisch proeftuintje voor totalitaire onderdrukking via de modernste technologie?