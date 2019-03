OM eist levenslang voor Willem Holleeder wegens liquidaties

Holleeder (60) heeft, aldus het OM, opdracht gegeven om Cor van Hout, Willem Endstra, John Mieremet, Kees Houtman en Thomas van der Bijl te vermoorden. Slachtoffer Robert ter Haak kwam door de kogelregen die Van Hout trof eveneens om het leven.

Volgens justitie stuurde Holleeder de moordorganisatie aan met de criminelen Dino Soerel en Stanley Hillis. Soerel is in een eerder stadium veroordeeld tot levenslang voor onder meer de liquidatie van Houtman en Van der Bijl. Hillis is in 2011 geliquideerd. Holleeder heeft alle beschuldigingen ontkend. Zijn advocaten beginnen 7 maart aan hun pleidooi, in juli volgt de uitspraak van de rechter.

Het megaproces begon in februari vorig jaar. Er zijn 62 getuigen gehoord, verspreid over 50 zittingsdagen. In december maakte Trouw de tussenbalans op. Er waren vijf moorden , maar waren er ook vijf opdrachten?

Op 24 januari 2003 wordt Cor van Hout - ex-zwager, gabber en mede-ontvoerder van biermagnaat Freddy Heineken – in de Amstelveense Dorpsstraat doodgeschoten. Voor het OM staat vast dat Holleeder achter de moord zit. Hij verschafte via tussenpersonen de informatie over het doelwit. Volgens de zussen van de verdachte was Willem Holleeder uit op het geld van Van Hout. Het OM gaat ervan uit dat de dood van Robert ter Haak die op de fatale 24 januari 2003 naast Cor van Hout liep, niet vooraf was gepland. Geen voorbedachten rade dus, oftewel geen moord, maar wel een aanklacht voor doodslag.

Op 2 november 2005 wordt in Amsterdam-Osdorp, op zijn verjaardag, Kees Houtman om het leven gebracht. In ieder geval negen kogels troffen de drugs- en vastgoedhandelaar. Hij stond op de dodenlijst die volgens de aanklacht door Willem Holleeder is opgesteld. De inmiddels tot levenslang veroordeelde huurmoordenaar Jesse R. en kroongetuige Peter la S. zouden de opdracht van Holleeder hebben gekregen. De verdachte zou de gegevens over Houtman, zoals adres en kenteken, hebben verstrekt. De moord op bestelling kostte volgens het OM 130.000 euro. Houtman, die de bijnaam ‘Woody’ kreeg, was vooral bekend als leider van een groep criminelen die de Kinkerbuurtbende werd genoemd en in de jaren tachtig in de drugs zat.

Op dezelfde dag, 2 november 2005, werd ook John Mieremet vermoord. Nadat eerder een poging om hem in Amsterdam te liquideren was mislukt, slaagden tot op heden onbekende huurmoordenaars erin Mieremet in Nongprue in Thailand van het leven te beroven. De opdrachten voor de mislukte poging en de geslaagde moord zouden zijn gegeven door Holleeder.

Op 20 april 2006 bezwijkt Thomas van der Bijl aan zijn verwondingen. In ieder geval twee huurmoordenaars vuurden zeven kogels op hem af in zijn café De Hallen in Amsterdam-West. Ook deze liquidatie is gepland. De naam van het slachtoffer prijkte op de liquidatielijst. Jesse R. en kroongetuige Fred R. fungeerden als tussenpersonen bij deze moord op bestelling die vooral ten doel had Van der Bijl als mogelijke getuige uit te schakelen. Van der Bijl sprak op de achtergrond met de politie over Holleeder. De moord op Houtman was voor hem de ommekeer.

De vijfde uitgelokte moord op de tenlastelegging is die op Willem Endstra. De man die door de vermoorde crimineel John Mieremet ‘de bankier van de onderwereld’ werd genoemd, overleed op 17 mei 2004 nadat hij voor zijn kantoor in Amsterdam-Zuid was neergeschoten. Holleeder, zo verwijt het OM hem, heeft een groep huurmoordenaars betaald om Endstra te doden. De Rus Namik Abbasov, de man die de trekker overhaalde, is in zijn cel overleden nog voor het tot een proces tegen hem kwam. Op het moment van de moord liep David Denneboom naast Endstra, hij raakte zwaargewond. Holleeder wordt daarvoor door het OM poging tot doodslag verweten. Holleeder perste Endstra af. Toen bleek dat Endstra zich ging verzetten en zijn verhaal bij de politie deed, zou het besluit tot liquidatie zijn genomen. Tegen twee eerder vrijgesproken wegbereiders van de moord op Endstra loopt een hoger beroep.

