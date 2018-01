OM eist forse straffen voor 'corrupte' Defensiemedewerkers

L. vroeg en kreeg een korting van 236 euro op de aankoop van een Volkswagen eos, door te schermen met zijn positie bij het wagenparkbeheer van Defensie. Zo maakte hij zich schuldig aan corruptie.

L. loopt het risico veroordeeld te worden, maar zijn baan is hij al kwijt. Officier van justitie Peter van de Kerkhof toonde woensdag in zijn requisitoir in de rechtbank Rotterdam enig begrip dat L. gefrustreerd is: "Het is een bijzonder kleine extra korting, die 236 euro. Maar moet er dan niet vervolgd worden omdat het een klein voordeel is of moet er juist wel vervolgd worden omdat een klein beetje corrupt niet bestaat?"

Het OM kiest voor het laatste en gebruikt het corruptieproces tegen zes ambtenaren (vier van Defensie en twee van de politie) en vijf medewerkers van autobedrijven als waarschuwing aan ambtenaren die uit de bocht dreigen te vliegen. De norm is dat een ambtenaar geen giften aanneemt tenzij weigering de hoffelijkheid geweld aan doet. In dat geval mag de waarde van de gift niet hoger zijn dan 50 euro. Wie die grens passeert, loopt het risico op vervolging en bestraffing.

Van de elf verdachten ontspringt er een de dans; het OM eiste woensdag vrijspraak voor hem.

Vrijspraak Voor het OM is niet de veroordeling van een enkele ambtenaar het doel. Dat is bescherming van de onkreukbaarheid van de ambtenaar, stelt officier van justitie Van de Kerkhof, omdat anders effectief opereren van de overheid in gevaar komt. Van de elf verdachten ontspringt er een de dans; het OM eiste woensdag vrijspraak voor hem. De zwaarste strafeis is tegen defensiemedewerker Jacques H. (65). Als het aan het OM ligt gaat hij voor drie jaar de cel in voor grootschalige corruptie. De voormalige wagenparkbeheerder van Defensie liet zich royaal belonen door autobedrijven in ruil voor een voorkeurspositie bij de aankoop van wagens. De acht andere verdachten hoorden 40 tot 120 uur taakstraf tegen zich eisen en een boete van 10.000 euro. Aanvankelijk waren er 47 verdachten, maar een groot deel van hen heeft berechting niet afgewacht en gekozen voor een taakstraf opgelegd door het OM. Een auto-importeur schikte voor 120 miljoen euro, de importeurs van Renault en Peugeot schikten eveneens.