OM eist 12 jaar cel voor verkrachting drie vrouwen in Amsterdam

Zijn advocaat Joost Veltheer vroeg de rechtbank dinsdag om de vervolging van A. uit te stellen, omdat hij door een ernstige psychiatrische stoornis niet in staat zou zijn de aanklachten te begrijpen. De advocaat had hierdoor het proces ook niet kunnen voorbereiden met de verdachte, zei hij.

Het OM ging niet op zijn verzoek tot schorsing in. Volgens de officier van justitie is de stoornis van A. niet onomstotelijk vastgesteld. Daarnaast heeft hij steevast geweigerd mee te werken aan onderzoek. Het Pieter Baan Centrum vermoedt dat hij psychiatrische problemen simuleert.

De verkrachtingen waarvan A. verdacht wordt, vonden vlak achter elkaar plaats, op 28, 30 en 31 januari vorig jaar. Het eerste slachtoffer werd van haar fiets getrokken op de Wenckebachweg, waarop de dader zich op gewelddadige wijze aan haar vergreep.

Twee dagen later werd een jonge vrouw in de Maassluisstraat aangevallen een lift van een appartementencomplex. Hij dreigde haar 'een mes tussen de ribben te steken', duwde haar op haar knieën en verkrachtte haar meermaals. Het derde slachtoffer werd verkracht in bosjes bij de Sloterplas.

Opsporingsprogramma's

A. werd aangehouden nadat diverse opsporingsprogramma's beelden toonden. Op de beelden was te zien dat de man de telefoon van het tweede slachtoffers in een belwinkel wilde verkopen. Justitie had een beloning van 12.500 euro uitgeloofd en de beelden leverden vijftig tips op.

Volgens de officier heeft de verdachte 'willekeurige slachtoffers uit het niets aangevallen, ze bedreigd, geweld gebruikt en seksueel misbruikt'. "Het is buitengewoon vernederend om dit te moeten ondergaan", zei ze in de rechtbank van Amsterdam.

Ik leef in een cocon. Niemand in de hele wereld zal begrijpen wat die nacht is gebeurd, behalve hij en ik Slachtoffer verkrachting

"Nietsvermoedend en zoals zo vaak, fietsen de jonge vrouwen in de nacht van werk of een uitgaansgelegenheid naar huis. Maar hun leven krijgt een dramatische wending als zij ten prooi vallen aan een man die ze met geweld dwingt tot seks, als zij vervolgens alleen en volledig overstuur of in de war worden achtergelaten in de bosjes of in een lift.''

De slachtoffers legden emotionele verklaringen af. Zo vertelde het slachtoffer van de Wenckebachweg hoe de verkrachting haar leven verwoestte. "Ineens veranderde ik van een jonge studente in een slachtoffer. Ik zit al anderhalf jaar in een cocon. Niemand in de hele wereld zal begrijpen wat die nacht is gebeurd, behalve hij en ik."