OM duikt op witwastrommel van drugsbaron uit IJmuiden

De K. (62) kan best de waarheid spreken. Hij staat ook niet voor de rechter voor het omkopen van een accountant in zijn woonplaats, zoals zijn advocaat doet voorkomen. Hij en zijn even oude echtgenote worden ervan verdacht te hebben geprofiteerd van een wirwar aan schijnconstructies. Een daarvan was de arbeidsovereenkomst van echtgenote Marianne. De witwastrommel van het echtpaar lijkt overuren te hebben gedraaid.

Uit onderzoek bleek dat het echtpaar over een rijk arsenaal aan schijn­con­struc­ties beschikte

De voormalige vishandelaar De K. is een paar jaar geleden veroordeeld tot zeven jaar cel. In dat strafdossier - Vista geheten - was hij de topman van een vlot draaiende criminele organisatie die geld verdiende met drugshandel. De celstraf heeft geen louterende werking gehad, zo vindt het Openbaar Ministerie. Het duo is gewoon doorgegaan met criminele praktijken. Vier jaar geleden kwam er bij de politie een tip binnen van de Rabobank. Op de rekeningen van het echtpaar werden wel hele hoge bedragen aan huur ontvangen, bedragen die niet spoorden met de waarde van het verhuurde goed. De tip leidde tot een inval in hun woning. Er werd een half miljoen euro contant geld gevonden. De herkomst? Niet te verklaren.

Schijnconstructies Uit het onderzoek dat volgde bleek dat het echtpaar over een rijk arsenaal aan schijnconstructies beschikte. Constructies waarbij steeds de onderwereld met de bovenwereld werd verweven, zo vindt het OM. Ze vingen maandelijks huurpenningen die geen relatie hadden met de waarde van de woning. Ze verkochten een wagen voor een veel hogere prijs dan de auto ooit waard was. Familie en bekenden zijn ingeschakeld bij het opzetten van een leenstelsel. Het echtpaar kreeg volgens het OM leningen van derden. Op zijn minst opmerkelijk als er een half miljoen aan contanten is gevonden. Het OM zal nu moeten bewijzen dat al deze constructies slechts een doel hadden: witwassen. In 2012 stond Marianne L. op de loonlijst van Kaai bv uit IJmuiden. De eigenaar werd door haar benaderd voor een baan. Ze was er slecht aan toe, wilde graag werken, moest de rekeningen betalen en kon door de zaak over de drugshandel niet meer aan haar geld komen. 1500 euro netto kreeg ze voor een maand werk. Wat ze deed? Ze kreeg een stapel bonnetjes en rekeningen en moest daar een overzicht van maken. "Waar dat overzicht voor diende?" , vroeg de rechter zich af. Zij verzamelde de bonnen en deed die in een ordner. En dan? "Dan werd die in een kast gezet." De tijdelijke werkgever, een oude bekende van De K. was aanvankelijk verdachte. Hij heeft een schikking gekregen. Voor het proces zijn meerdere zittingsdagen uitgetrokken.

