Om deze man draait het hoogoplopende conflict tussen Turkije en de VS

Heden ten dage is het leven van dominee Andrew Brunson nog altijd klein, maar anders. Hij mag van de Turkse justitie zijn huis niet verlaten en kan dat ook niet – door een langdurige detentie is hij ziek en zwak. Tegelijk is zijn leven ook groot: Brunson is ook de man om wie de steeds maar hoger oplopende ruzie tussen de Verenigde Staten en Turkije draait. De VS beschouwen hem als gijzelaar van de Turkse staat, de Turken noemen hem een terrorist.

Brunson leerde zijn kinderen duiken, organiseerde eens in de zoveel tijd een picknick of een filmavond met de familie. De laatste jaren, toen de kinderen al wat groter waren, bekommerde hij en zijn vrouw zich om Syrische vluchtelingen.

Brunson, zeggen mensen die hem kennen in de pers, is diep gelovig. Hij is een evangelisch presbyteriaan, een in de jaren tachtig opgekomen variant op wat je het Amerikaans protestantisme zou kunnen noemen.

Krachtmeting

De ruzie over zijn gevangenschap en de daarop volgende Amerikaanse sancties zorgden voor een duizelingwekkende koersval van de Turkse lira. Die zorgde weer voor nog meer spierballentaal over en weer. Sindsdien kijkt de wereld licht gespannen naar de verdere ontwikkeling van deze krachtmeting, terwijl de kwestie-Brunson steeds verder uit zicht drijft.

Dat Brunson de spil werd in een internationaal conflict, is eigenlijk vrij plots. Andrew Brunson zit al sinds 2016 in de penarie, sinds die ene dag in oktober toen hij met Norine naar het politiebureau werd geroepen voor wat zij zelf aannamen een routinecontrole zou zijn over de verlenging van hun visumaanvraag. Het bleek te gaan om iets heel anders: justitie zei aanwijzingen te hebben dat Brunson een aanhanger is van de Gülenbeweging.

Volgens Turkije waren Brunsons preken eigenlijk pleidooien voor Fethullah Gülen, de in Amerika levende geestelijke die volgens Ankara de drijvende kracht was achter een mislukte staatsgreep in 2016. Op verdenking van politieke en militaire spionage zat Andrew Brunson vervolgens twintig maanden vast in een Turkse gevangenis - zoals overigens ook vele tienduizenden anderen, mensen die soms alleen bankierden bij een plots verdachte bank of studeerden bij een opeens verdachte school.