OM biedt excuses aan voor oppakken NRC-fotograaf

De fotograaf was zondag in Limburg bezig met een reportage over geluidsoverlast van NAVO-vliegtuigen. Hij maakte foto's van een handgemeen tussen een lokale actievoerder en een Amerikaanse militair in burgerkleding. Keulen en de verslaggever gingen mee naar het bureau om een verklaring af te leggen over de vechtpartij, waar hij zijn foto's moest afstaan. Dat weigerde hij. "Ik ben geen verlengstuk van de politie", zei hij daarover in NRC. De politie hield hem ruim twee uur vast in een cel en nam zijn geheugenkaart in beslag.

Al snel kwam van verschillende kanten kritiek op het handelen van de politie. D66-Kamerlid Jan Paternotte stelde vragen aan minister Stef Blok en journalistenvakbond NVJ toonde zich bezorgd.

Het arrondissementsparket Limburg liet vanavond weten excuses zijn aangeboden aan de Chris Keulen en aan de hoofdredactie van het NRC Handelsblad. dat alleen beelden van journalisten in beslag kunnen worden genomen na een rechterlijk bevel en bij bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld om een zeer ernstig (levens)delict op te sporen en te voorkomen. Daarvan was nu geen sprake, aldus het OM.

Het OM hecht groot belang aan vrije nieuwsgaring, stelt het. "Daarbij hoort dat journalisten in vrijheid hun werk moeten kunnen doen." Keulen is zeer tevreden. "We hebben op alle punten gelijk gekregen. Het heeft zin om je rug recht te houden. Dit kan niet, dit mag niet, dit mag je niet zo doen." De fotograaf moet nog even overleggen met zijn advocaat, maar hij denkt dat de zaak hiermee wel is afgedaan.

