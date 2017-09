Olympische Spelen in 2024 naar Parijs, vier jaar later naar Los Angeles

Parijs en Los Angeles waren de enige twee overgebleven kandidaat-gaststeden. Een echte verrassing was de toewijzing dus niet. Parijs wilde per se 2024 en trok zich terug voor 2028. Los Angeles vond dat prima.

Parijs wilde per se 2024 omdat het precies honderd jaar is sinds de vorige keer dat de Franse stad het evenement organiseerde. Bovendien krijgt Los Angeles een compensatie voor accepteren van 2028 die kan oplopen tot twee miljard euro.

Voor het IOC is het de beste uitkomst. De sportbond zag in met twee gedegen en welwillende kandidaten te maken te hebben en wilde hen niet kwijt. Het is toch al zoeken naar steden met geld, zeker in landen die niet de schijn van corruptie om zich heen hebben hangen. Daarom besloot de sportorganisatie begin juli in een bijzondere stemming dat de toewijzingsprocedure in september niet voor één, maar voor twee Spelen zou gelden. Op die manier konden zowel Parijs als Los Angeles rekenen op het organiseren van de grootste sportwedstrijd ter wereld.

Beide steden mochten de Olympische Spelen al twee keer organiseren. Parijs deed dat in 1900 en 1924, Los Angeles in 1932 en 1984.

