Olympisch kampioene worstelt met 'blind' landen op de balk

Sanne Wevers kan zich niet herinneren wanneer ze ooit twee keer van de balk viel in een wedstrijd. Gisteren gebeurde het. In het Gelderse Duiven probeerde ze haar potentiële finaleoefening voor de WK in Montreal uit tijdens een internationale oefenwedstrijd. De regerend olympisch kampioene op balk ging helemaal de mist in. Ze viel er twee keer van af. Met een zuur gezicht groette ze daarna plichtmatig het publiek, om de glimlach pas na de wedstrijd terug te toveren. "Ik was wel teleurgesteld, ja", zegt Wevers. "Je hoopt natuurlijk dat het een keertje lukt."

Wevers is aan het worstelen met een nieuwe opsprong, die lastiger is dan haar vorige

Wevers is aan het worstelen met een nieuwe opsprong, die lastiger is dan haar vorige. In Rio veroverde ze olympisch goud met een oefening waarbij ze startte met een arabier flikflak met een hele draai. Nu probeert de turnster, die volgende week haar 26ste verjaardag viert, de hele draai te verkorten tot een halve. Dat lijkt eenvoudiger, maar is lastiger. Omdat er maar een halve draai gemaakt wordt, landt ze namelijk 'blind'. Ze heeft geen zicht op de balk als haar voeten het toestel weer raken. "In de training lukt hij nu twee van de drie keer. Je kunt zoiets niet tien keer achter elkaar doen, dat is mentaal en fysiek te zwaar."

Wevers heeft haar oefening aangepast vanwege de nieuwe code die na de Olympische Spelen van Rio is ingegaan. Iedere olympische cyclus bekijkt de internationale turnfederatie FIG wat ze graag terug willen zien in de zaal. Zodra de nieuwe richtlijnen bekend zijn, begint het puzzelen. "Ik denk dat ze graag een combinatie willen zien tussen wat ik laat zien en wat Simone Biles doet", zegt Wevers.

De 20-jarige Biles, brons op balk in Rio, is het type powerturnster. Zij wint haar vele medailles door ingewikkelde acrobatiek uit te voeren. Wevers staat met haar vele pirouetten juist symbool voor sierlijkheid. Dat wil de jury nu bij meer turnsters zien. "Alles moet doorlopen. Je mag niet meer stilstaan. Voor elk stapje zonder betekenis krijg je meteen een tiende aftrek."

In het nieuwe beoordelingssysteem worden lagere scores gegeven. Dat is soms schrikken. Lieke Wevers, tweelingzusje van Sanne, moest wennen dat ze niet meer automatisch een 8 kreeg voor haar uitvoering, de zogeheten E-score. "Het ligt nu ongeveer een halve punt lager. Vroeger kreeg ik zo een 8. Soms reken ik nog terug naar wat ik onder de oude code had gekregen. Dan zie ik ineens dat ik best tevreden kan zijn."

Geen landenwedstrijd In Montreal, waar alleen individueel prijzen te behalen zijn en geen landenwedstrijd wordt gehouden, komt Lieke net als Sanne alleen in actie op balk. Lieke Wevers had aanvankelijk ook vloer willen doen, maar de turnster uit Oldenzaal voelde zich na Rio opgebrand. Ze kreeg ook last van geïrriteerd botvlies aan de buitenkant van haar rechtervoet. "Dat was even een pechje. Mijn voet landde dubbel. Daarna kreeg ik er last van." Naast Sanne en Lieke Wevers selecteerde bondscoach Gerben Wiersma ook Eythora Thorsdottir en Tisha Volleman voor de WK. Sanne Wevers probeert Montreal te zien als een tussenstap op weg naar Tokio, waar ze haar olympische titel wil verdedigen. Op de EK in het Roemeense Cluj in april was ze nog niet op de top van haar kunnen. Ze werd vijfde in de balkfinale, waar Thorsdottir er verrassend met het zilver vandoor ging. Catalina Ponor won in eigen land het goud. Samen met haar landgenote Larisa Iordache, die brons pakte, liet de Roemeense zien de nieuwe code goed begrepen te hebben op balk. Een combinatie van kracht met elegantie. Sanne Wevers: "Ik denk dat Ponor inderdaad precies tussen Biles en mij in zit. Dat is wat ze willen zien." In Parijs kan Wevers haar nieuwe opsprong volgende week nog een keer oefenen in wedstrijdverband. Daarna is de podiumtraining in Montreal de laatste keer dat ze de juryleden kan imponeren voordat ze begint aan de kwalificaties in Canada. Haar doel is het halen van de finale. Daarin wil Sanne Wevers laten zien dat ze haar blinde opsprong desnoods met ogen dicht uit kan voeren.

