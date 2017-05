Olympique Lyonnais keert met eigen jeugd terug naar de top

Memphis Depay werd tijdens de winterse transferperiode met veel bombarie gepresenteerd bij Olympique Lyonnais. Voor zestien miljoen euro kwam hij van Manchester United over naar de Franse club. Vol trots presenteerde voorzitter Jean-Michel Aulas de Nederlandse aanvaller. Met Depay wil Lyon opnieuw de Franse top bestormen en de voorzitter heeft zichzelf als doel gesteld om binnen vijf jaar weer kampioen te worden en mee te doen om prijzen in Europa.

Dat laatste is dit seizoen al mogelijk. Olympique Lyonnais staat in de halve finale van de Europa League en is vanavond in Amsterdam de tegenstander van Ajax. Depay mag niet meedoen, omdat hij dit seizoen al in Europa speelde voor Manchester United.

Grote geld

Het aantrekken van Depay is voor Lyon mogelijk het startsein om de aanval op de Franse top te openen. Momenteel staat de club vierde in de Franse Ligue 1, de achterstand op nummer drie Nice is maar liefst twintig punten. Koploper Monaco is met een voorsprong van 26 punten nog verder uit het zicht verdwenen.

Er was een tijd dat Lyon als lijstaanvoerder zelf zo'n immense voorsprong had op de concurrentie. In de jaren 2002 tot 2008 stond er in Frankrijk geen maat op de huidige halve finalist in de Europa League. In al die jaren werd Lyon kampioen en vaak gebeurde dat totaal onbedreigd. Daarnaast maakte Lyon met spelers als Juninho Pernambucano, Michael Essien en Karim Benzema ook indruk in de Champions League.

Totdat het grote geld ging regeren in Frankrijk. Paris Saint-Germain en AS Monaco werden overgenomen door miljardairs en die betaalden exorbitant hoge transfersommen om voetbalsterren in de Ligue 1 te laten spelen. Lyon zakte wat af, al bleef het wel meedoen om de bovenste plaatsen in de Franse competitie. De landstitel zat er niet meer in, maar de club speelde nog wel geregeld in de Champions League.

Een nieuw stadion zou ervoor moeten zorgen dat Lyon op financieel gebied weer de strijd kon aanbinden met de topclubs in Frankrijk. Na flink wat vertraging werd begin vorig jaar het Stade de Gerland ingeruild voor het Parc Olympique Lyonnais, waar Ajax volgende week donderdag de return speelt en dat plaats biedt aan zo'n zestigduizend toeschouwers.

Daarnaast profiteert Lyon volop van de florerende jeugdopleiding. Trainer Bruno Génésio, eind 2015 als coach aangesteld, maakt veelvuldig gebruik van door Lyon opgeleide spelers. Het jeugdproduct dat het meest in het oog springt, is Alexandre Lacazette. De 25-jarige spits staat elke transferperiode weer in de belangstelling van grote clubs uit onder meer de Premier League.

Die interesse is niet verrassend, aangezien hij al seizoenen achter elkaar meer dan twintig doelpunten per jaar maakt. Ook deze jaargang heeft hij in de Franse Ligue 1 al 24 keer gescoord en in Europees verband maakte hij vijf treffers. Of Lacazette morgen meespeelt tegen Ajax is hoogst onzeker; hij kampt met een hamstringblessure. Maar ook zonder de trefzekere spits maakt Lyon voldoende indruk, met talentvolle jeugdexponenten als Nabil Fekir (23), Corentin Tolisso (22) en de wat meer ervaren aanvoerder Maxime Gonalons (28).

Dat Olympique Lyonnais over veel kwaliteit beschikt, daar kan AZ over meepraten. In februari werden de Alkmaarders in de Europa League over twee wedstrijden met een totaalscore van 11-2 uitgeschakeld door de Fransen, die na AZ ook AS Roma en Besiktas versloegen.