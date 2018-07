Olifanten maken tocht van 1500 kilometer

Er leven nu ruim 270 olifanten in het Venetia Limpopo-natuurreservaat in het noorden van Zuid-Afrika, terwijl er maar plek is voor zestig. In zulke groten getale brengen de dieren ernstige schade toe aan het ecosysteem. Ook andere parken worstelen met de omvang van hun kuddes.

Vanwege het sociale karakter van de olifanten blijven familiegroepen bij elkaar

In buurland Mozambique is juist het tegenovergestelde gaande. Er leven slechts zestig olifanten in het nationale park Zinave, terwijl er ruimte is voor een veel groter aantal. De olifantenpopulatie in het land is sterk afgenomen vanwege de ruim vijftien jaar durende burgeroorlog, die eindigde in 1992. Ook stroperij en de illegale handel in ivoor vormen een grote bedreiging.

De operatie neemt enkele maanden in beslag. In de eerste fase vervoert De Beers, in samenwerking met Peace Parks Foundation, zestig verdoofde olifanten over de weg naar park Zinave. Vanwege het sociale karakter van de olifanten blijven familiegroepen bij elkaar. De overige dieren worden vanaf volgend jaar overgebracht naar andere beschermde gebieden in Mozambique.

