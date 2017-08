Olieraffinaderijen in Texas stilgelegd om orkaan Harvey

De tropische storm verplaatst zich nauwelijks en zal de komende dagen heel traag naar het noordoosten gaan. De nieuwe classificatie van Harvey gaat gepaard met windstoten van maximaal 72 kilometer per uur. De verwachting is dat de storm later vandaag afzwakt tot een tropische depressie, meldt het Amerikaanse National Hurricane Center. Voor verschillende gebieden in Texas is een overstromingsalarm afgegeven, waaronder de omgeving van de stad Houston, waar 2 miljoen mensen wonen.

Met name de Texaanse kustplaats Rockport is zwaar getroffen door de storm. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Verschillende gebieden werden geëvacueerd waaronder drie gevangenissen die dicht bij overstromende rivieren liggen.

Op andere plekken zijn tornado's geweest. Daken zijn van huizen gevlogen en honderdduizenden inwoners zitten zonder elektriciteit. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade precies is en hoeveel gewonden er zijn gevallen, omdat veel gebieden onbegaanbaar zijn.

Vast op cruiseschepen Harvey raakte ook de olie- en gasindustrie in en rond de Golf van Mexico flink. Het personeel van meer dan honderd productieplatforms werd geëvacueerd en de helft van de boorinstallaties stilgelegd. De aanvoer van ruwe olie verminderde daardoor met ongeveer een kwart, ofwel zo'n 430.000 vaten per dag. Automobilisten wilden in Texas juist extra tanken en zagen de prijzen de afgelopen dagen stijgen. Toen Harvey vrijdagavond aan land kwam was het de zwaarste orkaan in de Verenigde Staten in jaren.



Cruisemaatschappij Carnival zegt dat duizenden vakantiegangers vast zitten op drie schepen. De cruiseschepen kunnen niet aanleggen in Galveston, omdat daar de haven is gesloten vanwege de storm. Twee cruiseschepen zullen naar New Orleans varen om extra voorraden in te slaan, een derde blijft langer in Mexico om de storm af te wachten. Harvey gezien vanuit de ruimte. © AP

Reddingsoperaties De gouverneur van Texas Greg Abbott benadrukte zaterdag dat het gevaar zeker niet is geweken. De storm, die tot dusver vooral huishield in de kuststreek, laat volgens de weersvoorspellingen plaatselijk in totaal 100 tot 125 centimeter regen vallen. Abbott zei tijdens een persconferentie dat de staat Texas in nog twintig andere regio's tot rampgebied heeft verklaard en 1800 militairen heeft ingezet voor zoek- en reddingsoperaties. Dat gebeurt onder meer met helikopters. De soldaten zullen ook helpen bij het opruimen van de schade. Rockport is zwaar getroffen door de storm. © AP De overheid treft voorbereidingen voor het uitdelen van drinkwater en voedsel in de zwaarst getroffen gebieden. De Amerikaanse president Donald Trump laat weten dat de samenwerking tussen hulpverleners van de lokale, regionale en landelijke overheden prima verloopt. Hij houdt de storm in de gaten vanaf het presidentiële vakantieverblijf Camp David.

