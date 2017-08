Olieraffinaderijen bij Texas stilgelegd

De tropische storm verplaatst zich nauwelijks en zal de komende dagen heel traag naar het noordoosten gaan. Vooral de kustplaats Rockport is zwaar getroffen. Tientallen mensen zijn gewond geraakt. Verschillende gebieden werden geëvacueerd waaronder drie gevangenissen die dicht bij overstromende rivieren liggen.



Op andere plekken zijn tornado's geweest. Daken zijn van huizen gevlogen en honderdduizenden inwoners zitten zonder elektriciteit. Het is nog onduidelijk hoe groot de schade precies is en hoeveel gewonden er zijn gevallen, omdat veel gebieden onbegaanbaar zijn.

Vast op cruiseschepen

Harvey gezien vanuit de ruimte. © AP

Harvey raakte ook de olie- en gasindustrie in en rond de Golf van Mexico flink. Het personeel van meer dan honderd productieplatforms werd geëvacueerd en de helft van de boorinstallaties stilgelegd. De aanvoer van ruwe olie verminderde daardoor met ongeveer een kwart, ofwel zo'n 430.000 vaten per dag. Automobilisten wilden in Texas juist extra tanken en zagen de prijzen de afgelopen dagen stijgen. Toen Harvey vrijdagavond aan land kwam was het de zwaarste orkaan in de Verenigde Staten in jaren.



Cruisemaatschappij Carnival zegt dat duizenden vakantiegangers vast zitten op drie schepen. De cruiseschepen kunnen niet aanleggen in Galveston, omdat daar de haven is gesloten vanwege de storm. Twee cruiseschepen zullen naar New Orleans varen om extra voorraden in te slaan, een derde blijft langer in Mexico om de storm af te wachten.