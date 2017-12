Oliebollen van Hartog

Laura neemt je in dit boek mee langs haar favoriete Amsterdamse restaurants en kookt telkens een 'Amsterdams' gerecht met de chef. Ze fietst kriskras door de stad op zoek naar de leukste markten, typisch Amsterdamse restaurants en 'geheime' adresjes waar de lekkerste Amsterdamse producten worden gemaakt.

Lees verder na de advertentie

Breng voor het soezenbeslag in een steelpan het water en de boter aan de kook. Zet het vuur laag, roer de bloem erdoor en laat 5 minuten garen. Haal de pan van het vuur, laat iets afkoelen en roer er dan het losgeklopte ei door. Laat het soezenbeslag afkoelen.

Meng in een kom het volkorenmeel, de bloem, rietsuiker, amandelspijs, sukade, kardemom, kaneel, zout, rum en 100 ml water. Los de gist op in 20 ml water. Roer met je vingers tot de gist helemaal is opgelost en meng het dan door het beslag.

De oliebollen zijn gaar als ze goudbruin en knapperig zijn.

Kneed het deeg goed door met je handen of gebruik een mixer met deeghaken. Voeg beetje bij beetje nog 30 ml extra water toe. Kneed het beslag nog 5 minuten door, meng dan het soezenbeslag erdoor en kneed het geheel nog eens 10 minuten. Meng de geweekte rozijnen en de appelblokjes door het deeg.

Leg een vochtige, warme theedoek over de beslagkom en laat 1 tot 1,5 uur op een tochtvrije plaats rijzen tot het deeg 1/3 in volume is toegenomen. Verwijder de theedoek en druk het deeg plat.

Verhit de arachideolie in een frituurpan tot 185 °C. Haal een ijsschep of twee eetlepels even door de hete olie en schep hiermee vervolgens enkele lepels beslag in de frituurpan. Bak de oliebollen 9 minuten; keer ze halverwege. Ze zijn gaar als ze goudbruin en knapperig zijn. Laat de oliebollen afkoelen op een rooster en bestrooi ze met poedersuiker.

Ingrediënten voor 10 oliebollen Soezenbeslag: 50 ml water 25 g roomboter 25 g bloem 25 g ei, losgeklopt Deeg: 150 g volkorenmeel 50 g bloem 10 g rietsuiker 10 g amandelspijs 10 g groene sukade, fijngehakt 2 g kardemom 2 g kaneel 2 g zout 10 ml rum 150 ml water 25 g verse gist